花蓮流感疫苗全面開打　行動不便及90歲長者可申請到宅服務

▲疫苗接種後需約2週以上才會產生抗體，民眾愈早接種愈好。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公費流感疫苗第三階段於1月1日開打，花蓮縣衛生局長朱家祥呼籲，符合接種條件的鄉親請攜帶身分證及健保卡，可儘速前往57家合約醫療院所接種公費流感疫苗，或可至設立的93處社區接種站提供疫苗接種服務。另對於行動不便鄉親、90歲以上長者等提供到宅接種服務，花蓮鄉親如有需求可與居住所在地衛生所聯絡由衛生所提供服務。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，108年度公費流感疫苗升級四價並分階段施打，2019年11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；2019年12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；2020年1月1日起為其他公費對象。

▲施打疫苗是目前最為安全有效的防疫流感病毒的方法。

第三階段對象包含：孕婦及 6 個月內嬰兒之父母 ；安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員；具有潛在疾病者「包括高風險慢性病人(含 BMI>=30)、罕見疾病患者及重大傷病患者」；衛生等防疫相關人員；禽畜相關及動物防疫人員；50-64 歲成人；幼兒園托育人員及托育機構專業人員等。施打疫苗是目前最為安全有效的防疫方法，疫苗接種後需約2週以上才會產生抗體，呼籲花蓮鄉親愈早接種愈好。



花蓮縣衛生局提醒民眾，流感病毒傳染力強，若家中小孩及長輩被感染很容易倂發重症，一人生病全家擔心，為保護您最愛的家人，請在流感流行季節前提醒家人到合約醫療院所接種疫苗，用行動給家人愛的保護。

接種疫苗固然能夠降低罹患流感的機率，但養成良好的健康生活習慣是非常重要的健康要訣，日常生活中應重視均衡飲食、規律運動，同時也要加強個人衛生習慣，勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持居家環境清潔，將能有效提升身體的免疫力。

相關接種資訊可洽當地衛生所或至花蓮縣衛生局網站 (https://www.hlshb.gov.tw)查詢

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