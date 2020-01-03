山間遇難怎呼救？3C達人教你二招手機定位

▲3C達人教你二招山間遇難時的手機定位呼救方式。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

昨（2）日甫發生黑鷹直升機墜毀事故，當時是由軍聞社女記者在第一時間於LINE群組回報狀況，並且傳送座標回去幫助搜救。不過，如果是自己在山間遇到狀況，又該如何自救呢？3C達人Tim哥就教了二招手機定位回傳方式，好讓有需要的使用者知道，第一時間自己該如何呼救。

Tim哥指出，第一個方式就是利用通訊軟體，如Line、WeChat的定位方式；使用者在荒郊野外遇上困難需要求救時，先點選親朋好友的對話框，並點選鍵盤上方的「+」符號，並找到「位置資訊」，點選後就會出現自己目前所處的位置，輕點地圖上自己的位置（黑色框框），系統就會傳送你的位置給親友請他們代為求助。

▲▼Line、WeChat等通訊軟體可發出「位置資訊」。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，如果你覺得Line的定位位置可能太過籠統，那麼就回到對話框點取剛剛傳送出去的位置，右下角會出現三的小點；按下去之後系統會出現「打開Google地圖」的選項，點選之後就會直接轉跳到Google地圖，最上方與最下方都會顯現你目前所處位置的經緯度，你可以用截圖或複製經緯度的方式來傳送給親友。

而第二個方式，則是Tim哥比較推薦的做法，那就是利用手機本身的「指南針」功能來定位；以iPhone為例，iPhone當中都有內建「指南針」功能，點選「指南針」之後，手機就會自動顯現你目前的目前位置經緯度及海拔高度等資訊。

使用者長按經緯度的資訊處，就可以直接複製座標位置，再到通訊軟體回貼給親友；此外，你也可以選擇在指南針的經緯度的地方點兩下，畫面就會直接跳到Apple地圖，就可以截圖給親友請他們代為求助。不過要注意的是，如果想要使用這項功能，必須手持平放的方式來對準指南針中央的十字點。

▼長按經緯度的資訊處，就可以直接複製座標位置。（圖／記者邱倢芯攝）

當然，指南針功能不僅有iPhone才有，Tim哥指出，三星、華為、OPPO等手機當中也都有內建指南針功能，只不過安卓手機的指南針功能需要花點時間找一下，因此建議有空時就先熟悉一下指南針功能擺放的位置，真正需要用到功能時才不會慌了手腳。

最後，Tim哥也強調，無論是使用何種方式來定位自己，最首要之務一定要開啟手機的GPS追蹤，定位功能才能作用。