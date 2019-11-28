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出門不想帶行動電源　3C達人教你8招手機省電密技

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲USB-C傳輸成真？！採用USB-C的iPhone快速充電器曝光 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲3C達人教你8招手機省電密技。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

隨著智慧型手機的興起，許多人的生活幾乎都離不開手機，也因此對於「手機沒電」這件事情會感到恐慌；如果沒有帶行動電源出門，手機有可能到了下午就會「體力透支」，對此3C達人Tim哥要教你8招手機省電技巧，讓你出門可以不用再帶重重的行動電源。

關閉耗電的App：Tim哥表示，許多人可能會覺得奇怪，自己明明上班時不常開啟手機，但是電力卻直直落，原因就出在使用過的應用程式只有「跳出」，並沒有關閉；建議在每次使用完畢後一定要關閉，不要讓App在後台繼續吃電。

另外，如果想確定哪些App特別「貪吃」，Tim哥以iPhone為例，可以到「設定」、「電池」，在「電池」當中你就可以查看每一個應用程式的耗電程度；他也建議前三名耗電的應用程式，在每次使用完畢後一定要關閉，不要只有螢幕跳出。

關閉「動態效果」：有些型號的手機會有App彈跳的動態效果功能，Tim哥認為，這項功能可以關閉，讓手機更加省電。

這個項目在「設定」、「輔助使用」當中可以找到，當中會出現三個選項「減少動態效果」、「自動播放訊息效果」，以及「自動播放影片預覽」，Tim哥建議可以開啟「減少動態效果」，並關閉「自動播放訊息效果」與「自動播放影片預覽」 如此一來就可以省下一些電力。

關閉「定位服務」：有許多應用程式的定位服務是不太會用到的，但是系統往往會自動幫你開啟；Tim哥表示，可以到「設定」、「隱私權」、「定位服務」、「系系統服務」當中關閉部分App的定位服務。

以iPhone為例，Tim哥建議可以關閉HomeKit、基於位置的Apple Ads、附近熱門的應用程式、iPhone分析等選項，用不到的定位服務可以將其關閉，或多或少可以省下一些電力。

之後再回到「定位服務」中檢查，有哪些應用程式是根本不需要被定位的，那麼建議可以選擇「永不」的選項，不過這部分有哪些應用程式需要被關閉，就要看使用者自己斟酌。

關閉部分「廣告」「分析」功能：在iPhone的「隱私權」項目中，可以找到「廣告」、「分析」兩個子項，點進「廣告」當中，可以開啟「限制廣告追蹤」，藉此省下一些電力。

而在「分析」項目當中，關閉一些資料的分享；Tim哥解釋，當你開啟分析功能後，手機會隨時回傳不侵犯隱私的資料給手機廠商進行資料分析，但是時時地回傳會讓手機會有一點耗電，若是不想讓手機這麼耗電，那麼可以選擇關閉分析功能。

「螢幕顯示」：現在有多款手機都支援淺色、深色模式的切換，Tim哥建議，可以整天都開啟「深色模式」，因為深色模式使用起來不但會讓眼睛的舒適度提高，且也可以進一步地減少耗電。

另外，在iPhone當中可以選擇「原彩」的開關，這項功能Tim哥認為，使用者可以考慮需不需要關閉；他解釋，這項功能是是會根據周圍光線狀況，來調整iPhone螢幕亮度。也就是說，手機需要時時去偵測週遭光線亮度 如此一來當然會比關閉來得耗電。

而在iPhone的「螢幕顯示與亮度」項目中一個子項為「抬頭喚醒」，這項功能也可以依照自己的需求來決定要不要關閉。簡單來說，「抬頭喚醒」功能就是當你拿起手機時，螢幕會不會自動亮起，對於需要快速查看時間的人，相當需要開啟這項功能；但如果需求沒那麼高的使用者，也可以選擇關閉，當需要查看訊息、時間時，只要輕點螢幕一樣可以看到資訊。

另外在「螢幕顯示與亮度」項目中還有一個子項為「自動鎖定」，Tim哥以自己的經驗為例，先前有一次為了要錄影而將「自動鎖定」改為「永不」結果一段時間後，手機電力剩下不到10%，他建議使用者要依照自身需求調整手機螢幕自動鎖定的時間，才不會白白浪費了手機電力。

關閉App推播：Tim哥指出，有許多App推播使用者也不見得會仔細看，關掉一些App的推播，還可以省下一些電力。

關閉「背景App重新整理」：有一些App會在背景做整理，使用者平時感受不到，但是也會偷偷地吃掉你的電力，如果不想因此耗電，Tim哥建議，可以將「背景App重新整理」當中的一些App關閉。

這個項目位於「設定」當中的「一般」選項，找到「背景App重新整理」後，再選擇當中幾個自己覺得沒有必要的App選項，並將其關閉。

關閉手機互傳功能：像是iPhone之間的互傳功能「AirDrop」，Tim哥也建議可以關閉，等到需要使用時再開啟即可。

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