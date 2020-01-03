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1.6萬網友票選2019年度風雲手機　Galaxy Note10+奪冠

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▲▼Galaxy Note10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Note10+奪下台網友2019年度風雲手機冠軍。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

3C資訊網站ePrice比價王公布《2019年度風雲機》網友票選活動結果。在近1.6萬名台灣網友投票之下，Samsung Galaxy Note10+與Samsung Galaxy Fold攜手奪下「年度風雲手機」、「最佳拍照手機」、「最佳設計手機」等三項大獎，使三星成為本屆網友票選活動最大贏家。

▼比價王2019年度手機網友票選結果。（圖／ePrice比價王提供）

▲▼2019年度風雲手機網友票選結果。（圖／ePrice比價王提供）

由小米切分而出的獨立手機品牌 紅米，以暢銷機款Redmi Note8 Pro得票最高奪下「最佳中階手機」，是2019年網友最推崇的高性價比手機。「年度創新技術」與「年度人氣品牌」二大獎項，則分別由可撓式摺疊螢幕與Apple拿下。

Samsung Galaxy Note10+於本屆網友票選活動奪下「年度風雲手機」最大獎，其網路高聲量來自其S Pen獨家筆寫應用與全面性的強勁性能，得以幫助Note10+在iPhone 11系列與小米、華為等勁敵中脫穎而出。尤其Note10+自八月登台上市以來便連月攻占Android旗艦手機銷售冠軍，兼具優異用戶口碑與銷量表現，比價王認為，Note10+於本次票選活動獲得43.46%壓倒性票數奪冠絕非偶然。

台網友愛手機「獨特功能」
比價王也由此次的票數分布中發現，台灣網友對於「獨特功能」具有更高的關注度。例如華碩電競手機ROG Phone 2，雖然電競手機處於萌芽階段、ROG Phone 2市場銷量也屬小眾，但其獨步市場的「大全配」周邊配件布局與訴求頂尖效能的產品特色仍成功吸引網友關注。另外像Sony Xperia 5以精巧設計和獨家眼控AF功能著稱，亦在網友心中留下深刻印象，於票選中有第四名的成績。

「年度最佳拍照手機」票選　Note10+突圍奪冠
還記得國外知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）先前所做的200萬網友盲測票選手機相機票選結果嗎？一如先前的票選結果，這次台灣網友票選的年度最佳拍照手機一樣由Samsung Galaxy Note10+奪下冠軍寶座。

▼台灣網友2019年度最佳拍照手機票選結果。（圖／ePrice比價王提供）

▲▼2019年度風雲手機網友票選結果。（圖／ePrice比價王提供）

比價王認為，近年手機拍照已克服許多使用痛點，例如夜景拍攝、遠距變焦、超廣角攝影等需求，當今的手機鏡頭都擁有非常優異的效果，也使「最佳拍照手機」票選呈現比以往更激烈的競逐。Samsung Galaxy Note10+最終憑藉優異的拍照功能獲得最多票數，尤其歷經多代使用介面優化，如今Note10+具有更加穩定流暢的攝錄體驗，先於ePrice比價王《2019下半年八大旗艦拍照盲測》中拿下四項冠軍，專業影像評鑑機構DxOMark的高分背書也使用戶購買信心更提升。

摺疊螢幕成「創新技術」代表　小米蟬聯「最佳中階手機」
網路族群一向樂於擁抱最新科技，這個勇於嘗試、追新追快的開放態度，也完整體現在票選結果中。在2019年第一季登場的可撓式摺疊螢幕科技，儘管初期因硬體修改導致手機上市延宕，但摺疊螢幕開創性的設計理念，仍為大眾勾勒出一個極具創新體驗的想像空間，摺疊螢幕因此獲選為「最佳創新技術」，其先驅作品Samsung Galaxy Fold也被網友評選為年度「最佳設計手機」。

▲▼2019年度風雲手機網友票選結果。（圖／ePrice比價王提供）

▲▼2019年度最佳設計手機（上）與最佳中階手機網友票選結果。（圖／ePrice比價王提供）

▲▼2019年度風雲手機網友票選結果。（圖／ePrice比價王提供）

「最佳中階手機」獎項不意外地繼續由小米拿下，與過往不同的是，本次奪獎是自小米品牌拆分而出的紅米獨立品牌Redmi Note8 Pro。雖然品牌更換，但小米/紅米「同價位功能最好」、「同功能價位最低」的核心開發理念不變，Redmi Note8 Pro就以六千元級價位帶搭載四鏡頭、遊戲優化處理器、液冷散熱系統與超大電池等全能表現，以43.48%得票率成為台灣網友最推崇的「最佳中階手機」。

蘋果魅力無法擋　Apple連莊台灣網友最愛手機品牌
儘管旗艦機款iPhone 11 Pro Max與大獎無緣，但Apple去年降價出征的iPhone 11在市場大獲好評，不僅成功接棒iPhone XR屢屢攻下台灣手機單月銷量寶座，也帶領Apple在「人氣手機品牌」獎項競賽中，擊敗十多個Android代表、連續三年成為台灣網友心目中最具代表性的手機品牌。

值得注意的是，Apple近年已完全淘汰iPhone6/7系列，過往靠低價舊款手機頂替入門產品線的狀況不再，但iPhone 11降價策略奏效，與高價iPhone 11 Pro/Pro Max系列一同延續了Apple在台銷量市佔率35%以上、銷售額市佔率近70%的宰制局面。本屆「人氣手機品牌」網友票選結果，亦充分說明了Android手機品牌雖然具有產品更迭快速、低中高價位帶全線覆蓋等優勢，但以打造出一個男女老少都認同的「頂尖手機品牌」目標來說，Android廠商仍須找到拉近與Apple差距的方法。

▼Apple毫無懸念奪下2019年度人氣手機品牌冠軍。（圖／ePrice比價王提供）

▲▼2019年度風雲手機網友票選結果。（圖／ePrice比價王提供）

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