200萬網友盲測票選手機相機　Note 10+奪冠、iPhone 11 Pro第一局就掰了

▲MKBHD 16支手機相機評比。（圖／翻攝自MKBHD YouTube頻道）

記者邱倢芯／綜合報導

如果說到最棒的手機相機你會想到哪一支手機呢？國外知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）先前在推特上邀請粉絲，來盲測評比由16支手機所拍攝出的照片，最後則由MKBHD來公佈結果。這次的評比最後由三星Note 10+拿下冠軍，而Apple今年所推出的旗艦機iPhone 11 Pro卻在評比的首輪就出局。

▼iPhone 11 Pro的拍照畫面慘輸One Plus 7T Pro所拍出來的成果。（圖／翻攝自MKBHD YouTube頻道）

影片中，MKBHD在白板上寫下了16支手機，並以單回合淘汰的方式讓手機兩兩相互比較，獲勝的機款就可以進到下一個評比回合；結果iPhone 11 Pro在首輪與One Plus 7T Pro進行比拼時，只有獲得30%的支持，有七成的用戶都較喜歡One Plus 7T Pro所拍出來的成果。

在第一輪的評比結果中，出線的機款有華碩Zenfone 6、華為Mate 30 Pro、三星Nte 10+、Google Pixel 3a、三星S10e、One Plus 7T Pro、Google Pixel 4，以及紅米K20 Pro等。

而經過第二輪的比較，則是由Mate 30 Pro、Note 10+、S10e，以及Pixel 4四強出線；再經過第三輪的評比，剩下的前二名為Note 10+與S10e，都是三星的機款；最終則是由Note 10+拿下網友的盲測評比冠軍。

▼經過三輪的手機相機評比，由三星Note 10+奪下冠軍。（圖／翻攝自MKBHD YouTube頻道）

MKBHD最終理出一個結論，他認為，三星手機所呈現的影像效果較為明亮，明亮的影像效果較符合消費者的胃口；另外，有些手機主打可做出更棒的景深，但是對於大部分的消費者來說，有細節、更清晰的影像有可能才是「投其所好」。

不過這部影片的盲測結果，僅有表達「大眾喜好程度」，並沒有針對其他功能有多加的著墨。