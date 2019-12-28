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好市多「2隻肥嘟嘟狐狸」塞爆後座　她笑沒位置坐！萌翻萬人：回家會吵架　

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▲▼好市多「2隻肥嘟嘟狐狸」塞爆後座　她笑沒位置坐！萌翻萬人：回家會吵架　（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲「2隻肥嘟嘟狐狸」萌炸！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／劉維榛報導

既《好市多「巨無霸倉鼠」出沒！「返家過程全紀錄」曝光　網全融化：想養一隻》後，美式賣場又出現超萌狐狸！一名女網友笑稱，一次衝動買了2隻回家，結帳過程中，連後方的情侶也一股腦勁買1隻回家，照片曝光後，一秒療癒1.2萬名網友，笑虧「以為是不同色哈姆太郎」。

一名正妹在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》曬出2隻家庭新成員，本尊超萌曝光，原來是巨大狐狸玩偶，療癒的表情讓人忍不住狂捏，原PO也笑稱，「抵擋不了狐狸的魅力，一口氣兩隻真的好重啊，冷冷的天靠著它看電視，想想都好療癒！」

請繼續往下閱讀...

原PO也爆笑拍下，從賣場把2隻狐狸扛回家的過程，只見它們乖乖坐在購屋車裡，不吵也不鬧，接著斜躺在收銀台上，一臉無辜看著前方，彷彿向主人喊話快快買單啦。最後2隻狐狸終於坐上車子，巨大身軀也把後座塞好塞滿，跟著原PO興奮回家。

▲▼好市多「2隻肥嘟嘟狐狸」塞爆後座　她笑沒位置坐！萌翻萬人：回家會吵架　（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多「2隻肥嘟嘟狐狸」塞爆後座　她笑沒位置坐！萌翻萬人：回家會吵架　（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲狐狸吃得很營養，一隻價格789元！

狐狸每一個呆萌角度、姿勢，都讓人一秒融化，照片一秒融化1.2萬名網友的心，紛紛暴動呼喊「過年高乘載的時候可以用」、「每次看都覺得買的人好有勇氣」、「要幫他們繫上安全帶喔，等等警察杯杯來臨檢」、「這不是花栗鼠嗎」、「一次買兩隻，回去會吵架嗎？」、「我一直以為這是哈姆太郎」、「好像在收銀台划船」、「很多人在看你結帳吧」。

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▲▼好市多「2隻肥嘟嘟狐狸」塞爆後座　她笑沒位置坐！萌翻萬人：回家會吵架　（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲狐狸背影超勾錐，原PO差點沒位置可坐！

不過有網友擔心清洗的疑慮，「塵蟎開party」、「想到清洗問題就把手縮回去了」、「這個清洗不是很困難嗎？想到清洗就卻步了」、「看的我鼻子都癢了…我先替塵蟎感謝妳，它們有豪宅住了」、「腦海浮現幾億隻塵蟎在裡外蠕動」。

至於巨型娃娃該如何清洗？除了送洗衣店之外，據《聯合報》報導，林口長庚醫院兒童過敏氣喘中心主任葉國偉建議，兩周固定使用除蟎吸塵器，另還有省錢方法，拿黑色大塑膠袋包起來，在陽光下曝曬1小時以上，把娃娃拿出來後，再用棍棒「猛K一頓」，讓塵蟎殘骸掉落。

►生火了！連我媽都用到發光

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關鍵字：

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