澳洲總理遭災民圍剿「白癡」　消防員累癱臭臉：不想跟你握手

▲澳洲總理莫里森視察野火災區,居民怒瞪他。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

澳洲東南部近來受到野火侵襲,總理莫里森(Scott Morrison)也引起許多民怨,他日前到災區查看狀況時,有當地居民當面嗆他是「白癡」,不願與他握手,還有人大喊「滾開,你在這裡不被歡迎」,連消防員也臭臉對他。目前,澳洲海軍已開始展開行動,撤離受困於濱海小鎮馬拉庫塔(Mallacoota)的數百人。

《太陽報》報導,野火危機上月爆發時,莫里森才因為去夏威夷度假而被抨擊,他近期則來到東南部沿海災區,希望穩定民心。然而,他在雪梨以南280英里的科巴戈(Cobargo)停留時,原本想與一名正在休息的消防員握手,對手卻說「我真的不想跟你握手」,總理接著彎下身子示好,眼見對方再次擺出臉色,他只好離開。

▲莫里森彷彿成為過街老鼠。(圖/達志影像/美聯社)



莫里森隨後被拍到與另一名官員交談,他說「告訴那傢伙我很抱歉,我確定他只是累了。」對方則回答,「不,他是失去了一棟房子。」

科巴戈是受災最嚴重的地區之一,大火至今造成至少18人死亡,摧毀1300棟房屋與企業建築,900萬英畝的土地也沒了生機。莫里森如今除了被消防員冷落,他在其他地方也遭居民圍剿,一名女子當面罵他是白癡(idiot),另一位當地人大喊「你在這邊得不到任何選民的支持」,還有人說莫里森應該感到羞恥,他讓國家陷入危機。

“You’re an idiot.”



Australians living in this bushfire danger zone aren’t afraid of letting PM Scott Morrison know what they think of him. He’s come under increasing pressure for his handling of the country’s deadly bushfires. https://t.co/4lOSv3ZaGt pic.twitter.com/UWYqgAsmUx