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13年沒恩愛…癌夫離家出走還提離婚！她千里尋夫見崩潰真相　法官力挺結局曝

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▲▼離婚。（圖／123RF）

▲羅男指控陳女對他不聞不問，2人結婚17年卻有13年沒有性生活，因此訴請離婚。（示意圖／123RF）

記者陳韻如／台北報導

羅姓男子與陳姓妻子結婚17年，但卻在婚後4年就分房，從此沒有性生活，而羅男2年前發現自己罹癌，但陳女卻經常以加班為由晚歸，對他不聞不問，讓他心寒搬回老家，並訴請離婚。然而，陳女反駁，是羅男不經商量就搬出去，而她在羅男罹癌後也不離不棄，還陪他接受治療，甚至為了婚姻做了諮商，法官因此認定，2人婚姻若有破綻也不全歸陳女，羅男責任反而較多，因此判羅男敗訴。

根據判決書，羅男主張，他與陳女長達13年沒有性生活，且陳女也經常以加班為由晚歸，而他在2017年發現自己罹癌後，陳女也對他不聞不問，更也沒有照顧他的生活起居，讓他因此心寒而搬回老家與母親同住。此外，羅男還提到，陳女連他的行蹤都不清楚，還得要透過報警才能找到他，可見2人關係已非常疏離，因此向法院訴請離婚。

不過，陳女卻反駁，雖然2人分房睡，但夫妻間親密行為的定義很多，相處關心也是很重要的一環，她婚後無論生活或工作上都以羅男為主，且女兒出生後，日常家庭費用也由她來負擔，又要兼顧家庭及子女教養，反而是羅男，在未經商量下就自己搬出去住，也不肯透露地址，直到他提出離婚，才發現對方跟一名葉姓女子過從甚密。

陳女進一步表示，自從羅男罹患癌症後返家居住，她也是不離不棄接納及照顧對方，還陪對方就醫接受化療，絕對沒有不聞不問。此外，羅男罹癌後自己搬回老家與婆婆同住，她仍經常關心羅男病情，並且經常探望。

直到2018年4月間，陳女到醫院探視羅男時撲空，打電話也連繫不上，擔心他是否平安，才報警處理，沒想到卻發現羅男跟一名女子在醫院附近吃消夜，而當時羅男孩惱羞成怒，不對罵他，隨後才提起離婚訴訟。

法院審理時，查出陳女為了修復婚姻，還曾做過婚姻諮商，更曾試圖透過宗教來獲得幫助，因此認定，若2人婚姻有破綻，也不能將責任全歸咎於陳女，反而是羅男的責任較大，因此判羅男敗訴。全案可上訴。

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