狂風吹來！神像墜車慘「頭身分離」　民俗專家曝原因：疑去到不乾淨的地方

記者陳韻如／綜合報導

「2019苗栗神轎飛出去了！」有網友在臉書貼出一段行車紀錄器畫面，而透過畫面可以看到，當時原PO前方一輛貨車的後車斗上載著神轎，並行駛在苗栗市龜山大橋，未料，神轎因為風勢強勁，硬生生被吹落車斗，造成神轎上的城隍爺分身「頭身分離」，嚇壞隨行轎班人員。

▲一陣狂風吹來，讓貨車上的神轎連同神像被吹落，神像慘斷頭。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門-廟會陣頭資訊區）

原PO在臉書《黑色豪門企業廟會陣頭資訊區》貼出一段行車紀錄器畫面寫道，「2019苗栗神轎飛出去了...主公...這該怎樣解釋？？？」而透過畫面可以看到，當時寺廟車隊行駛在龜山大橋，準備開下閘道，但卻因為風勢強勁，又疑似轎班人員未將神轎綁妥，神轎連同上方城隍爺的神像硬生被吹落，導致神像當場頭身分離。

▲神像被狂風吹落後斷頭，嚇壞車上轎班人員。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門-廟會陣頭資訊區）

事發後，轎班人員立刻下車查看，發現神尊斷頭後當場嚇傻，並立刻請乩童上身，向神尊致意，隨後返回苗栗是城隍廟。

這段畫面一曝光，不少網友見狀傻眼，紛紛留言，「代誌大條了」、「嚴重了」，另外，也有人痛批轎班人員，「單純人的懶惰，沒把轎固定綁住，被側風吹翻出去了！」、「風那麼大，都沒綁！」

針對神像掉落斷頭事件，民俗專家林正義表示，或許是在遶境過程中，有信徒的身體不乾淨，又或是在中途行經邪氣較重的地方，讓城隍爺必須挺身擋煞。此外，林正義也稱讚，乩童當時處理的非常妥當，立刻起乩請示城隍爺，詢問真相後，也較能對症下藥處理，藉此安撫信眾，讓他們不再惶恐擔心。

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