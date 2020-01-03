大健康商機／看重科研「變現力」　台保健品打入「航空母艦」市場

▲羅淑綺在介紹產品。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

大陸國務院今年發佈《健康中國2030規劃綱要》，首次在國家層面提出的健康領域中長期戰略規劃，這也向市場釋出信號，大健康產業快速發展。開設海芝元(廈門)生物科技有限公司的台北人羅淑綺，同樣看重這股浪潮，「大陸就像航空母艦，轉身可能慢一點，但一旦成形市場就非常大。」

▲食品用的海藻酸鈉。（圖／記者蔡儀潔攝）

羅淑綺2016年來到廈門，2017年與人合資開設了海芝元(廈門)生物科技有限公司，主要環繞海藻提取物的生產、應用研發、銷售。她表示，台灣對於這方面的應用研發起步較早，若能能將兩岸各自的優勢整合起來，定能大大提高產品的高度。

她進一步闡述稱，「以海藻酸鈉為例，它廣泛運用於食品方面，像台灣的泡麵、85度C的蛋糕都會使用，但大陸這幾年才將其批准納入食品添加劑的一員，所以應用方面還是不及於其它國家。」

▼ 海藻酸鈉在台灣已經廣泛應用於食品中。（圖／記者蔡儀潔攝）

如今，羅淑綺看中大陸大健康產業的發展，積極往「保健品方向」前進，一方面與大學海洋三所合作，針對海藻酸鈉、褐藻糖膠進行應用研發。她特別提到，褐藻糖膠在台灣已被廣泛應用於癌症類保健品中，但在這裡大部分民眾都不知道這樣東西，「所以這是個很值得開發的市場，我們前前後後也砸下2、300萬元人民幣去研發。」

▲牛樟芝保養品。（圖／記者蔡儀潔攝）

另一方面，羅淑綺也開發引進諸如膠原蛋白、益生菌等台灣的保健品，但也由於產品都是台灣運過來的，對比起陸產保健品，價格戰上很難打贏，所以之後會著重主打差異化，希望通過銷售像「牛樟芝」這類更有特色，或技術更有優勢的商品打開銷路。

羅淑綺說，這邊人的健康意識抬頭，大多數人都有養生的觀念，但他們基本概念還是有所不足，因此在銷售上遇到比較大的困難，就是要花更多時間去解釋產品功效，「就像褐藻糖膠這個保健品，就要花很多時間去解釋它是什麼，它有什麼抗癌作用等等。」

▼ 褐藻糖膠保健品。（圖／記者蔡儀潔攝）



不過羅淑綺認為，這類有針對性的保健品一旦在病友中出現標竿性的例子，加上打通微電商這類新興的銷售渠道，銷售會出現爆炸性增長，「我們現在還在初步佈局當中，但大健康是趨勢，大陸就像航空母艦，轉身可能慢一點，但一旦成形市場就非常大。」

作為一個創業初期的台灣人，羅淑綺說，除了能拿到台青優惠補助外，大陸政府對海洋產業以及生物醫藥等行業，也推出相關幫助政策，未來也會朝這個方向去走，但由於一些補助有硬性條件，所以也會衡量公司的發展，「不會說為了拿幾十萬補助砸幾百萬，公司發展到哪個階段再去申請對應的優惠。」

▲羅淑綺建議台青西進。（圖／記者蔡儀潔攝）

羅淑綺最後建議從事或學習生物科技的人，可以西進闖蕩，一方面因為兩岸的差異性能幫助拓展視野，有利於延伸研發思路，另一方面就是大陸市場龐大，能夠讓研究成果變現。

她進一步解釋稱，日前在APEC的活動中，就有俄羅斯團隊與他們談合作，「他們看中的就是這塊，他們有先進的技術但沒有市場，產品只局限於實驗室，但打入大陸就能實現工廠化、市場化，更好的盈利。台灣也是類似，像以前很多團隊名下有一堆專利但無法變現，所以我建議他們西進闖看看。」