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在大陸結怨！貓霖幫角頭江宗霖奔母喪　凶嫌先飛回台埋伏…行刑式槍殺

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▲桃園市龍潭區去年9月4日下午，貓霖幫角頭江宗霖在住家前遭槍殺，警方現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區去年9月4日下午，貓霖幫角頭江宗霖在住家前遭槍殺，警方現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區「貓霖幫」角頭江宗霖去年9月在住家前遭人槍擊命案，兇嫌林哲汶、林文慶逃亡多日後分別遭警方專案小組查緝到案，檢警查出，涉案2人在去年在大陸地區疑因財務糾紛對江心生不滿，透過管道得知江母過世，2人搭機返台勘查地形後，隔日持槍在臨住家前將林槍殺殺害，全案2日偵結依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

檢警調查，涉案的29歲兇嫌林哲汶與26歲的林文慶去年2、3月間在大陸雲南省昆明地區與友人合夥做生意，疑因與江宗霖有財務糾紛而心生不滿，2人遂共謀殺害洩恨，2人透過管道得知江之母親於8月間往生，江已返台辦理母親後事，遂認為有機可趁，於8月30日晚間由大陸搭機經香港再入境台灣。

▲桃園市龍潭區去年9月4日下午，貓霖幫角頭江宗霖在住家前遭槍殺，涉嫌殺害江宗霖兇嫌林哲汶穿著雨衣逃跑監視畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區去年9月4日下午，貓霖幫角頭江宗霖在住家前遭槍殺，涉嫌殺害江宗霖兇嫌林哲汶穿著雨衣逃跑監視畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

9月1日上午，2名林嫌前往桃園市龍潭區勘查江宗霖住家勘查地形，2人住進龍潭區某家汽車旅館並冒用劉姓男子名義入住，並以不詳方式取得比利時BROWNING廠HI POWER型制式手槍1把、仿HK廠USP COMPACT型半自動改造手槍1枝，以及至少40顆制式子彈、11顆非制式子彈，作為殺害江之工具。

9月4日上午，2名林嫌在江住處附近觀察，同日下午1時24分，在龍潭區大平郵局等候適當時機下手，正好，江宗霖因辦完母喪準備外出理髮時，以電話通知其侄子將車開回家，下午2時36分，江把車輛開至江住處前，江徒步外出準備開車時，埋伏一旁林文慶與換穿黃色雨衣之林哲汶接續朝坐在駕駛座內江宗霖連續開槍射擊至少3槍，江之右外側頸部、背部左側肩胛部與背部右側上方射入，還波及坐在副駕駛江的江姓姪子，造成江左手臂遭子彈擦傷。

檢警查出，2名林嫌開槍後疑槍枝卡彈無法擊發，其姪子趁隙逃離現場倖免於難，江宗霖中彈後嘗試逃跑，卻因傷重倒臥副駕駛座旁，林哲汶再繞到江倒臥處，再以手槍握柄猛力朝江頭部等要害部位重擊共10次，致使江傷重無力掙扎，經送醫急救仍於下午3時45分因出血性休克宣告急救無效宣告死亡。

▲桃園市龍潭區去年9月4日下午，貓霖幫角頭江宗霖在住家前遭槍殺，警方拘捕涉案的林文慶起出棄置槍彈等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區去年9月4日下午，貓霖幫角頭江宗霖在住家前遭槍殺，警方拘捕涉案的林文慶起出棄置槍彈等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

2名兇嫌作案後原本欲竊取該車輛逃離現場，但疑因不明原因無法啟動棄車，往龍潭市區方向逃逸，原本欲搶奪停放該處張姓駕駛轎車，但張姓駕駛見狀將車門上鎖急忙駛離現場，2名兇嫌未得逞以奔跑與徒步方式逃逸，其中林哲汶犯案後，將所穿之衣物與槍彈等物品棄置在龍潭區水資源回收中心旁草地，林文慶將手槍、子彈等物品棄置在龍潭區大平紅橋停車場旁草堆，兩人再至龍潭區永和路三賢宮會合前往桃園高鐵站，林哲汶輾轉至桃園國際機場臨櫃購買機票欲逃亡至泰國曼谷，但隔日凌晨第一航廈出境大廳當場遭警方拘提；林文慶則南下屏東縣恆春鎮躲藏，專案小組於9月13日凌晨3時許分被拘提到案。

▲桃園市警局龍潭警分局移送兇嫌林文慶。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龍潭警分局移送兇嫌林文慶。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

2名兇嫌對作案過程均坦承不諱，檢方偵對警方提供相關槍彈等證物，2日偵結依殺人罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例、攜帶兇器強盜未遂、偽造文書等罪嫌提起公訴。

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