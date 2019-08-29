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2019桃園農博發布主視覺　「三金」設計師操刀設計

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▲2019桃園農博發布主視覺，「三金」設計師操刀設計。（圖／市府提供）

▲2019桃園農博發布主視覺，「三金」設計師操刀設計。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019桃園農業博覽會「主視覺發布暨倒數30天」，29日於桃園區興光堡壘舉辦發表會，特別邀請全國唯一「三金」設計師方序中操刀設計「種子萌芽」形象主視覺，現場也發布展區5大亮點，包括低碳建築、藍海經濟、智慧農耕、綠色循環及實境解謎，彰顯桃園農博對環保意識的重視及綠色生活的創新構想，展現桃園農業的獨特魅力。

▲2019桃園農博發布主視覺，「三金」設計師操刀設計。（圖／市府提供）

▲2019桃園農博發布主視覺，「三金」設計師操刀設計。（圖／市府提供）

出席發表會的市長鄭文燦表示，桃園農博主視覺是以永續概念延伸，由「種子萌芽」發想，為農博5大展區、16個展館，發展出桃紅、金黃、草綠、深綠及藍色5種色彩，再輔以花卉桃林、穀穗、草皮田野、流動循環及科技雲端等樣貌，構成整體主視覺，呈現出各展區的代表意涵。

鄭文燦說，展館採用循環材料建構，八成以上通過低碳認證，農博園區自109年起將轉型為常態性環境教育及戶外活動基地，匯集生態、能源、科技及在地文化等豐富的資源面向，代表園區轉型、永續發展的新開始。

鄭文燦並提及，桃園過去是北台灣魚米之鄉，直至今日，依然保有小而強的農產實力，在蔬菜、花卉、畜產、雜糧、漁產等多項指標居於領先地位，例如首屆「台灣稻米達人冠軍賽」即榮獲有機米競賽全國第一。而桃園農博不僅是農業市集，也象徵未來綠色生活的期待，更是桃園的亮點活動，展現農村再生的各項成果，例如新的漁業科技、茶葉客庄文化等，今年更引入風力發電、太陽能發電循環利用、無人自駕車在園區內展示，將帶給市民耳目一新的體驗。▲2019桃園農博發布主視覺，「三金」設計師操刀設計。（圖／市府提供）

包括立法委員鄭寶清、農委會茶葉改良場長蘇宗振、農委會水土保持局台北分局副分局長洪繼懋、農業局長郭承泉、新聞處長詹賀舜、經發局長郭裕信、資科局長陳崗熒、環保局長呂理德、桃園果菜公司董事長邱素芬、桃園區長陳玉明、農博辦公室主任劉怡伶、究方社工作室視覺總監方序中均一同出席活動。

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