2019倒數壞消息再一件！連千毅蹲監獄　老東家「蘭庭國際」切割回歸直播

▲連千毅還在續押期間，老東家蘭庭國際切割，老闆莊三瘋親自直播拍賣，宣告強勢回歸 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

今年九月份高雄市發生「直播主之亂」，連千毅遭到逮捕後，被檢察官申請2次羈押都獲得法院獲准，就連2020年的跨年也得在獄中度過，不過現在更糟的事，之前合作的「蘭庭國際」傳出要切割，老闆莊董宣布要強勢回歸，重新出發培養更多「後連千毅」的直播新血。

9月17日連千毅位在鼓山的倉庫門口遭到大批人馬前來叫囂砸毀，隨後就扯出連千毅跟寵物店老闆大仁哥之間的糾紛，甚至還有開槍，被稱為「直播主之亂」，就在同月的21日連千毅遭到警方逮捕、聲押獲准，最後還被延長羈押，雖然官司還沒落幕，同時間與連千毅合作的「蘭庭國際」損失慘重，先是被高雄市警方發動第三方警政聯合稽查，一度公告暫停營業。

▲連千毅還在續押期間，老東家蘭庭國際切割，老闆莊三瘋親自直播拍賣，宣告強勢回歸 。（圖／地方中心翻攝）

另外「蘭庭國際」的遭遇還不止如此，還有顧客要求退貨、大批廠商催討貨款以及品牌商譽重創等危機，不過現在「蘭庭國際」臉書又開始重啟直播，負責拍賣的人不再是連千毅，而是公司負責人，被網友稱為「莊總」的莊三瘋。

莊三瘋表示自己將要強勢回歸：「連千毅事件，雖然對公司形象是很大打擊，但他過去創造出的語錄跟風潮，還有他的個人魅力，重新定義了直播的新模式，這點是無庸置疑的」。不過現在要培養更多的「後連千毅時代」的新血投入直播市場。畢竟還是看好網路直播市場的未來商機。

莊三瘋力圖讓「蘭庭國際」重新振作，強調會捨棄過去引發爭議的商品，會有獨特專利的新奇特色商品，至於網友們買不買單，銷售結果會說話。

▲老東家蘭庭國際切割，就連商品也宣稱捨棄過去，會有新產品來拍賣 。（圖／地方中心翻攝）