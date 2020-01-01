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機車訓練教官闖紅燈「跑給警察追」…提告撤罰單　法院判准：監理所錯了

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▲▼員林大道、橋愛街口。（圖／翻攝google地圖）

▲警員當時在員林大道、橋愛一街口，看到張男闖紅燈後心虛迴轉，隨即鳴笛追攔，事後開罰1萬元、吊扣駕照6月，張男不服提行政訴訟，彰化地院依監理所「用錯法規」，判撤銷罰單。（圖／翻攝google地圖）

記者羅志華／彰化報導

一名張姓男子於2019年4月間，行經彰化縣員林市員林大道、橋愛一街口時，為趕時間闖紅燈，經警員鳴笛、按喇叭示警後，仍一路「跑給警察追」，事後被警方依「不聽勤務人員制止」舉報，台中區監理所裁決1萬元罰緩及吊扣駕照6月；張男不服提行政訴訟，彰化地院認為，張男是「拒絕停車接受稽查而逃逸」，而不是「不聽勤務人員制止」，判決撤銷罰單。

張男辯稱，他於2019年4月26日上午8時許，行經員林大道、橋愛一街口時，為趕時間闖紅燈，不料前方剛好有警察，讓他心虛之下緊急掉頭，當天他戴著全罩式安全帽，沒注意到警方就在後方追趕，不是故意要跑，且他曾任機車騎乘訓練教官，平時在各大院校倡導防禦駕駛及道路安全，若他真的知道警察在追他，一定會停，希望法官能重新審查。

台中監理所表示，張男於案發當天，遭警察開立「闖紅燈，拒絕停車接受稽查而逃逸」的罰單，從警方的蒐證影片中，更可以看到張男在警員追捕下，仍加速逃離，他的罪刑相當明顯，裁決沒有問題。

彰化地院認為，張男自承「闖紅燈後，看到警察在員林大道，想說趕快掉頭，警察不會追我」，顯然知道自己被警察逮到闖紅燈，且從影片中，更可以看到張男在警笛開啟後，速度明顯加快，且警察一路按喇叭，張男卻是一路狂飆，追捕過程中，同方向上也沒有其他車輛，認定張男確實是不想被抓而逃跑，但張男的作為是「拒絕停車接受稽查而逃逸」，監理所卻以「不聽勤務人員制止」開罰，是條例上的誤用，應予以撤銷，若台中監理所要另外裁決，應找到合適的法規處置。

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