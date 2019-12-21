走斑馬線但闖紅燈　女騎士綠燈撞死他…遇上「帝王條款」仍判刑

▲ 路口如虎口綠燈撞上行人，斑馬線上未注意還是要吃官司。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

行經斑馬線無論如何，依規定就是要讓行人優先通行；2019年1月間，一名黃姓男子闖越紅燈，走斑馬線穿越明德一路。恰遭沿明德一路往六堵方向行駛王姓女子騎機車撞上，黃男送醫後傷重不治，基隆地方法院近日審結，依過失致死罪，判處王女有期徒刑4個月，可易科罰金。

2019年1月3日凌晨，下雨視線不佳；黃男穿著深色雨衣，在基隆市自治北街路口，貪快步行違規闖越紅燈，走斑馬線穿越明德一路；王女正好騎機車行經明德一路自治北街路口，雖然是綠燈，但視線不良，但是行經斑馬線就是｢應注意該注意能注意｣，最後未注意，沒看到斑馬線上有行人，因而撞上未依號誌行走，擅闖紅燈的黃男；造成黃男頭部粉碎性骨折，全身多處擦挫傷，經送醫搶救終告不治。

車禍發生後，王女前往向醫院處理的警員表明為肇事者，基隆地檢署檢察官據報相驗後，自動簽案偵查，認為王女未依規定讓行人優先通行，導致黃男死亡，將王女依過失致死罪嫌起訴。

本件車禍經送鑑定，肇事主因為行人雨夜穿著深色衣服，未依號誌指示穿越道路，未注意右方來車。而騎士雨夜騎車行經行車管制號誌交岔路口，疏未注意斑馬線上行人為肇事次因。

法官審訊認為，認為黃男未依規定闖紅燈，又沒能注意右方來車是肇事主因，但王女騎機車行經行車管制號誌交岔路口，竟疏忽斑馬線上有行人，未依規定讓行人優先通行，是肇事次因，過失行為與黃男死亡具相當因果關係，應負起刑事責任，鑒於王女無前科，且坦承犯行，所以依過失致死罪，判王女有期徒刑4個月，全案仍可上訴。另被害人雖有過失，民事損害賠償責任部分，王女得主張過失相抵。

「時間對我們來說完全沒用！」