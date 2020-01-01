國家級「重要口述傳統」跨年夜授證！泰雅族保存者林明福獲人間國寶證書

▲文化部長鄭麗君（左）在跨年夜親送「重要口述傳統」登錄認定證書予保存者 Watan Tanga林明福。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

傳承多年的「Lmuhuw na Msbtunux（泰雅族大嵙崁群口述傳統）」，日前經文化部登錄為我國第一項國家級的「重要口述傳統」，文化部長鄭麗君於2019年的最後一天赴桃園市復興區，親自將登錄認定證書送至保存者WatanTanga林明福老師手中，意義非凡。這是泰雅族祖先透過口語對談或歌謠吟唱流傳的珍貴無形文化資產，更是泰雅族語言智慧的結晶。

文化部表示，「Lmuhuw na Msbtunux（泰雅族大嵙崁群口述傳統）」是《文化資產保存法》於2016年修正新增無形文化資產「口述傳統」類別後，首次登錄為「重要口述傳統」的項目。此案為原住民族文化資產，因此文化部在審議過程中，也依據文化部與原民會於2017年訂定的《原住民族文化資產處理辦法》，邀請原住民族裔審議委員參與進行審議，經審議後，獲登錄為我國第一項重要口述傳統文化資產，也是桃園市第一個獲此榮銜的無形文化資產項目。

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▲文化部長鄭麗君稱讚WatanTanga「不僅是泰雅族的驕傲，更是台灣的驕傲。」（圖／文化部提供）

泰雅族群珍貴的「Lmuhuw口述傳統」，是透過口語對談或歌謠吟唱方式持續流傳，其說唱內容包括泰雅族起源、遷徙墾拓歷史、祖訓規範、文化習俗、祖先遺訓等，表現形式及實踐則包含純口說、純唱、先說後唱等三個可能性，至今仍維持一定傳統方式。更難能可貴的是其所保存的泰雅族語言智慧，在當代泰雅族社會裡更顯彌足珍貴。

文化部長鄭麗君表示，「Lmuhuw口述傳統」不僅只是一項傳統表演藝術，更是代表泰雅族文化與歷史本身，因此這次通過審議，獲登錄為重要口述傳統。這項口述傳統有許多重要意義，包含具有豐富文化意涵、高度的口才知識及語言技巧，是泰雅族語的智慧結晶，Lmuhuw也有豐富的歷史意涵，保存泰雅族族群的緣起、神話、傳說、遷徙、拓墾的過程。

此外，Lmuhuw也富有重要社會意涵，在祖靈祭、婚姻儀禮，乃至族群共識形成的過程都扮演重要的角色，凝聚大家的感情、拉近彼此的距離；更重要的是保存者WatanTanga林明福老師的持續實踐，這項口述傳統才能夠留存下來。她稱讚WatanTanga「不僅是泰雅族的驕傲，更是台灣的驕傲。」

保存者WatanTanga林明福老師，是現今桃園地區唯一能清晰傳唱泰雅古語的耆老，也是台灣大嵙崁溪流域泰雅族口述傳統的代表人物。他畢生致力於泰雅族文化、口述傳統的薪傳工作，透過羅馬拼音方式教導後人學習。

WatanTanga早在2012年就獲文化部指定為重要傳統表演藝術「泰雅史詩吟唱」的保存者，這8年來，更積極參與文化部推動的Lmuhuw傳習保存計畫，帶領6位藝生傳承泰雅族的語言及文化。近年也與藝生和19位泰雅族耆老共同完成《Lmuhuw語典：泰雅族口述傳統重要語彙匯編》，傳承Lmuhuw不遺餘力。此次WatanTanga獲認定為重要口述傳統保存者，意義深遠。

文化部表示，《國家語言發展法》在今年初已公告施行，這次文化部特別和原民會合作，第一次在無形文資登錄公告中，採泰雅族語及漢語「雙語併行」方式呈現登錄與認定理由，希望以此凸顯國家語言及文化的多樣性，並以行動實踐促進國家語言之傳承、復振及發展。

鄭麗君部長表示，文化部將與部落、桃園市政府共同致力保存、支持Lmuhuw口述傳統，讓其代代傳承。文化部也會持續努力守護台灣這塊土地上所有有形、無形文化資產，惟有保存文化的根，才能夠讓台灣的文化更壯大，讓世界認識我們珍貴無比的原住民文化及台灣文化。