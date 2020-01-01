　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國家級「重要口述傳統」跨年夜授證！泰雅族保存者林明福獲人間國寶證書

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼文化部長鄭麗君親送「重要口述傳統」登錄認定證書予保存者 Watan Tanga林明福。（圖／文化部提供）

▲文化部長鄭麗君（左）在跨年夜親送「重要口述傳統」登錄認定證書予保存者 Watan Tanga林明福。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

傳承多年的「Lmuhuw na Msbtunux（泰雅族大嵙崁群口述傳統）」，日前經文化部登錄為我國第一項國家級的「重要口述傳統」，文化部長鄭麗君於2019年的最後一天赴桃園市復興區，親自將登錄認定證書送至保存者WatanTanga林明福老師手中，意義非凡。這是泰雅族祖先透過口語對談或歌謠吟唱流傳的珍貴無形文化資產，更是泰雅族語言智慧的結晶。

文化部表示，「Lmuhuw na Msbtunux（泰雅族大嵙崁群口述傳統）」是《文化資產保存法》於2016年修正新增無形文化資產「口述傳統」類別後，首次登錄為「重要口述傳統」的項目。此案為原住民族文化資產，因此文化部在審議過程中，也依據文化部與原民會於2017年訂定的《原住民族文化資產處理辦法》，邀請原住民族裔審議委員參與進行審議，經審議後，獲登錄為我國第一項重要口述傳統文化資產，也是桃園市第一個獲此榮銜的無形文化資產項目。

請繼續往下閱讀...

▲▼文化部長鄭麗君親送「重要口述傳統」登錄認定證書予保存者 Watan Tanga林明福。（圖／文化部提供）

▲文化部長鄭麗君稱讚WatanTanga「不僅是泰雅族的驕傲，更是台灣的驕傲。」（圖／文化部提供）

泰雅族群珍貴的「Lmuhuw口述傳統」，是透過口語對談或歌謠吟唱方式持續流傳，其說唱內容包括泰雅族起源、遷徙墾拓歷史、祖訓規範、文化習俗、祖先遺訓等，表現形式及實踐則包含純口說、純唱、先說後唱等三個可能性，至今仍維持一定傳統方式。更難能可貴的是其所保存的泰雅族語言智慧，在當代泰雅族社會裡更顯彌足珍貴。

文化部長鄭麗君表示，「Lmuhuw口述傳統」不僅只是一項傳統表演藝術，更是代表泰雅族文化與歷史本身，因此這次通過審議，獲登錄為重要口述傳統。這項口述傳統有許多重要意義，包含具有豐富文化意涵、高度的口才知識及語言技巧，是泰雅族語的智慧結晶，Lmuhuw也有豐富的歷史意涵，保存泰雅族族群的緣起、神話、傳說、遷徙、拓墾的過程。

此外，Lmuhuw也富有重要社會意涵，在祖靈祭、婚姻儀禮，乃至族群共識形成的過程都扮演重要的角色，凝聚大家的感情、拉近彼此的距離；更重要的是保存者WatanTanga林明福老師的持續實踐，這項口述傳統才能夠留存下來。她稱讚WatanTanga「不僅是泰雅族的驕傲，更是台灣的驕傲。」

保存者WatanTanga林明福老師，是現今桃園地區唯一能清晰傳唱泰雅古語的耆老，也是台灣大嵙崁溪流域泰雅族口述傳統的代表人物。他畢生致力於泰雅族文化、口述傳統的薪傳工作，透過羅馬拼音方式教導後人學習。

WatanTanga早在2012年就獲文化部指定為重要傳統表演藝術「泰雅史詩吟唱」的保存者，這8年來，更積極參與文化部推動的Lmuhuw傳習保存計畫，帶領6位藝生傳承泰雅族的語言及文化。近年也與藝生和19位泰雅族耆老共同完成《Lmuhuw語典：泰雅族口述傳統重要語彙匯編》，傳承Lmuhuw不遺餘力。此次WatanTanga獲認定為重要口述傳統保存者，意義深遠。

文化部表示，《國家語言發展法》在今年初已公告施行，這次文化部特別和原民會合作，第一次在無形文資登錄公告中，採泰雅族語及漢語「雙語併行」方式呈現登錄與認定理由，希望以此凸顯國家語言及文化的多樣性，並以行動實踐促進國家語言之傳承、復振及發展。

鄭麗君部長表示，文化部將與部落、桃園市政府共同致力保存、支持Lmuhuw口述傳統，讓其代代傳承。文化部也會持續努力守護台灣這塊土地上所有有形、無形文化資產，惟有保存文化的根，才能夠讓台灣的文化更壯大，讓世界認識我們珍貴無比的原住民文化及台灣文化。

ET快訊
中職／中信兄弟宣布王建民接任二軍客座投手教練
LIVE／紐約時報廣場倒數2020！全球10億人關注跨年水晶
查到了！柯文哲爆楊蕙如鑽漏洞「1張發票核銷2單位」將送檢調
男大生騎車亂入跨年演唱原因曝光！與吳宗憲同台「尷尬站3分鐘」
浩子忍半年「跨年直接開酸外遇」：有人2019...　阿翔秒變
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網購業者小心！1/16起禁賣危害人體「毒化物質」違者最高罰30萬

108年公費留考130人上榜　錄取率21.9%創歷年新高

國家級「重要口述傳統」跨年夜授證！泰雅族保存者林明福獲人間國寶證書

成追雙軌1/3通車！台鐵限量千份「有囍車票」同步開賣

從小補習+才藝！他好奇：真的有用嗎？　鄉民激辯...點破「大人很矛盾」

郭綜合醫院國欣護理之家長者　參觀吳園及王育德紀念館

獨／電影《武狀元蘇乞兒》「睡夢羅漢」夢時代跨年　民眾讚爆：真當自己家

2020竹市元旦升旗登場！幻象戰機衝場　行銷大使河馬樂樂同歡

夜晚→日出→藍天⋯搭專機、上高山迎曙光！「全台最美升旗典禮」在玉山

3000元炸物被棄單！老闆跨年夜「免費放送」　在地人一看地點：這家很好吃欸

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

網購業者小心！1/16起禁賣危害人體「毒化物質」違者最高罰30萬

108年公費留考130人上榜　錄取率21.9%創歷年新高

國家級「重要口述傳統」跨年夜授證！泰雅族保存者林明福獲人間國寶證書

成追雙軌1/3通車！台鐵限量千份「有囍車票」同步開賣

從小補習+才藝！他好奇：真的有用嗎？　鄉民激辯...點破「大人很矛盾」

郭綜合醫院國欣護理之家長者　參觀吳園及王育德紀念館

獨／電影《武狀元蘇乞兒》「睡夢羅漢」夢時代跨年　民眾讚爆：真當自己家

2020竹市元旦升旗登場！幻象戰機衝場　行銷大使河馬樂樂同歡

夜晚→日出→藍天⋯搭專機、上高山迎曙光！「全台最美升旗典禮」在玉山

3000元炸物被棄單！老闆跨年夜「免費放送」　在地人一看地點：這家很好吃欸

中職／兄弟釋出林王啟瑋等3人　留下楊子亦、林丞軒

100間房子賣給200多人！建商、開發商輪流賣　民眾簽約後竟流落街頭

蔡英文2日破天荒「站路口」拜票　維安升級！穿防彈背心、狙擊手戒備

男大生騎車亂入跨年演唱！與吳宗憲同台「尷尬站3分鐘」　自曝原因：就帥而已啊

元旦健走迎新年　活力海巡齊向前

迎2020跨年！雲林三好國際酒店舉辦復古歡樂派對

中職／中信兄弟宣布　王建民接任二軍客座投手教練

墾丁元旦凌晨傳街頭鬥毆！警出動快打部隊壓制20人送辦

小S被催眠成功崩潰大哭　緊閉雙眼「我走不出去」：差點心悸

虎尾鎮公所首舉辦元旦升旗健走活動　湧入5000多人參加

生活熱門新聞

性工作者驗出愛滋　竹苗、雲林中鏢

2020首波冷氣團報到　下次變天時間曝

101煙火迎2020　《ETtoday》祝新年快樂

酒店妹變「通靈少女」　三太子附身正妹耍萌

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！

即／3:10搖一大下！花蓮4.8極淺層地震

跨年接兵單！桃園哥爽喊：不用苦惱了

寶寶半夜哭鬧突安靜　母衝回房間…阿祖說原因：別害怕

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

兩寶媽叫外送付1070元：他一直跟我對不起　心疼原因曝

升級冷氣團！苗栗以北降剩11°C

即／悠遊卡驚傳大當機　捷運全線運量破200萬

3000元炸物被棄單！　老闆跨年夜「免費放送」

男童搶走玩具...兒拿回竟被反咬一句　網全怒了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台」傻住

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

搭相親對象的車！正妹慘遭截肢

交往6年「女神收割機」老婆曝光！

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面