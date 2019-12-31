山區導航迷失！靠著「藍色終極密碼」 　高雄警秒懂火速救援

▲員警靠著電線桿上的編碼順利找到迷路的李姓男子協助脫困。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄市大社區一名46歲李姓男子送貨到田寮的古亭里，因不熟路況在山區迷失方向，田寮派出所接獲通報立即到場協助，在警消努力搜索下，最後靠著「台電的電線桿編號」進行另類GPS定位，才順利協助李男脫困。

湖內警分局田寮派出所警員王應龍、崇德派出所警員林昌茂日前執行夜間聯合巡邏勤務時，接獲李姓男子報案他在山區迷路了，他原本要從路竹大社地區送貨到田寮的古亭里，因第一次前往該地區，所以藉由導航引路，沒想到越開前方的路越來越小條，內心有點慌張，繞了幾十分鐘還是找不到路，開到油箱都要見底。

▲員警靠著電線桿上的編碼順利找到迷路的李姓男子協助脫困。（圖／記者翁進忠翻攝）



因為手機訊號也很差只能撥打緊急電話，於是就停車趕快打電話求援。接獲報案的員警，請李男不要慌張，看看附近有沒明顯地標可供警消人員辨識位置，李男環顧四周除了看到樹叢以外就只剩一支台電電線桿，機智的員警一聽到「電線桿」三字，立即下載能標示電力座標的地圖程式，再將該編號「Q2258 HB80」輸入換算經緯度，果然順利取得座標，最終將受困的李男救出。

說起電線桿上的編號，可不是只有英文與數字結合那麼簡單，這串編號有類似身分證的概念，簡稱為「電力座標」，只要運用上頭的編碼數字，無論多偏僻的地方，只要有電線桿，都能瞬間化身為另類的GPS，這次李男若沒有借助電線桿的位置資訊，恐怕警消人員得折騰好一陣子才能將其救出。

▲員警靠著電線桿上的編碼順利找到迷路的李姓男子協助脫困。（圖／記者翁進忠翻攝）

湖內警分局長王世芳表示駕駛車輛到達陌生的地域時，可以利用手機導航先行了解路線後，並詢問當地民眾路段情況，這樣便可避免走錯路，如受困山區切勿緊張，搜尋附近明顯地標或景物，以利警方搜尋求助。

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