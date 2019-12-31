重傷倒下仍不鬆手！紀念殉職勇警李承翰銅雕揭牌　母泣：不再孤單了

▲殉職勇警李承翰的銅雕，設於鐵高警嘉義派出所外。（圖／鐵路警察局高雄分局）

圖文／CTWANT

25歲的員警李承翰7月3日時在自強號力抗歹徒，卻不幸遭刺身亡。昨（30）日鐵警局為他製作銅像設在鐵警局嘉義派出所外，並刻上「典範青史留名，勇警精神永垂不朽」等字，紀念他的英勇事蹟。李承翰父母也到場參加揭牌儀式，難過表示以後同事可以永遠陪著兒子，「再也不孤單了」。

李承翰事發當天因獲報列車糾紛而前往處理，怎料卻遭台南一名鄭姓男子刺傷腹部，被緊急送醫治療並輸血超過1萬CC，雖然一度恢復心跳，仍於隔日上午宣告不治。鄭男被補後，大喊：「我是有預謀的。」但鄭妻卻指他有精神疾病。

▲李承翰力抗兇手的英勇身影。（圖／翻攝畫面）

昨日警政署副署長黃宗仁、台鐵局長張政源、鐵警局長江振茂、李承瀚父母，以及數十名李承瀚的同事，齊聚鐵警局嘉義派出所，參加李承翰銅雕的揭牌儀式。黃宗仁表示，李承翰從警5年來熱忱服務、功績累累，他負傷卻不肯鬆手的英勇畫面，將永遠烙印在國人的腦海中。

據《聯合新聞網》報導，李母表示月初還有夢到兒子穿著巡官的制服，坐在客廳對她說：「我回來了。」並表示腹部的傷口都好了。李母說，隔天一早醒來，才發現當天是自己的生日，認為是李承翰回來提醒她的生日。

▲英勇殉職的員警李承翰，身影永留國人心中。（圖／翻攝畫面）

李承翰母親表示，出庭時看到殺死李承翰的兇手鄭男，發現他到現在還在裝病，也希望鄭男不要逃過死刑，導致類似案件一再上演。她並說：「希望承翰來生不要再當警察。」

李母參加儀式，在現場不時拭淚，並用手輕撫設置在派出所外的銅雕，表示兒子以後永遠都待在派出所，有同學、同事永遠陪著他，「再也不孤單了」。

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