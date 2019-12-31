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最囂張公務員！他10年來「只打卡不上班」　照爽領1790萬

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西班牙一名公務員，竟然連續10年「只打卡不上班」，都沒人檢舉。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲這名公務員連續10年「只打卡不上班」，竟都沒人檢舉。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

公務員在不少人眼中是安穩工作的鐵飯碗，但不好好工作，浪費人民的納稅錢，那就不應該了！西班牙有一位超誇張的公務員列斯奧（Carles Recio），年薪折合台幣約179萬元，但他每天上班打完卡後，就翹班跑出去，到下班才回來打卡，10年來沒人檢舉他。後來前年夏天偷懶事實曝光，才被當地政府開除。

綜合外媒報導，列斯奧在西班牙當地，是一間法院檔案保管所的副所長，他被人指控，每天早上7時30分上班時間，他在出勤簿上填完到班時間後，人就蒸發消失，然後下午4時又會出現填寫下班時間，這樣「只打卡，沒上班」連續幹了10年，居然都沒被上級發現，每年折合台幣179萬的薪水，照領了10年。

後來一直到前年夏天，同事覺得列斯奧怪怪的，整起事件才曝光。但列斯奧喊冤表示：「我常常像奴隸一樣工作，我不在辦公室的時候，常常要處理一堆文書、信件。」列斯奧並強調，之所以不想待在辦公室，是因為被同事排擠。 

後來西班牙當地法院審理後認定，烈斯奧確實忽視「工作崗位上應盡的職責」，且長期沒執行職務，判他在未來9年內不得在公務機關就職，他也被當地政府機構開除。

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