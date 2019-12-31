台大教授批故宮政策遭「查水錶」　癌母嚇傻急叩媳：警察要抓他！

▲台大教授蘇宏達臉書PO文批評政府故宮政策文章卻遭「查水錶」，質疑「台灣人還能自由說話嗎？」（圖／翻攝當事人臉書）

圖文／CTWANT

台大政治系教授蘇宏達時常透過臉書針砭時事，但他今（31）日上午在臉書PO文「遭警方查水表」經歷，他表示自己12月10號凌晨返台，妻子告知警察上門抓人，因為去年11月他在臉書發表批評政府故宮政策文章，被控違反《社會秩序維護法》，但南港分局表示，此案是「其他單位」轉來，警方只是負責執行。

蘇宏達以「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」為題表示，今年12月10日清晨6時從歐洲返抵桃園機場，才落地打開手機，就接到妻子的簡訊「你去年在臉書批評政府的故宮政策，出事了。快回。」

原來就在蘇宏達回國前一天，南港分局警方敲門要提訊蘇，由於他在國外，妻子上班，孩子上學，只有癌末孱弱的岳母和看顧她的外勞在家，嚇得連連打電話給蘇宏達妻子問「宏達是做了什麼歹事，警察大人要抓他。你快回來呀！」

蘇宏達妻子直奔警局，警員才告知，「你先生去年11月在臉書上批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法第63條第5項，『散佈謠言，足以影響公共之安寧者。』員警說，「可以處3日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。」

不過，蘇妻仔細地閱讀相關條文，也請教律師，並告訴警方逾二個月者警察機關不得訊問丶處罰，因此，去年11月的事，現在根本過了追溯期。蘇宏達提及，員警直說「對喔」。並張大眼再仔細看了看，「太好了，我們可以據此結案，向調查局交差。」其他員警也圍攏過來，然後一哄而散，口中嚷嚷「又叫我們處理這種事，真是…」

蘇宏達說，聽到「調查局」三個字，他暗暗一驚，心想這顯然不是一個單純的檢舉，而是當權者針對質疑政府政策者的一個震懾和恐嚇，他質疑台灣成了一言堂，「台灣人還能自由說話嗎？」

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