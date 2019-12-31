「被羽絨枕戳傷眼」女客忍痛5小時　怒告五星級飯店重傷害結果出爐

▲女房客指控飯店枕頭內的羽毛梗露出來刺傷眼睛，但檢察官認為無法證明因果關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

吳姓女子去年到台北市大直區知名五星級飯店投宿時，半夜被羽絨枕裡的羽毛梗戳傷右眼結膜，她忍到清晨才向飯店櫃台投訴，並驗傷報警，指控飯店負責人以及相關員工共4人涉嫌業務過失重傷害，但是台北地檢署調查認為，無證據顯示吳女的右眼和枕頭內羽毛有關，30日處分不起訴飯店人員。

據了解，吳姓女子聲稱是在飯店客房睡到凌晨3點多，突然覺得眼睛刺痛驚醒，發現羽絨枕冒出1根羽毛梗，刺到她的眼睛，吳女特地拍下羽毛露出枕頭的照片，等到早上8、9點，向飯店櫃台投訴，並到醫院驗傷確認右眼結膜受傷後提告。

不過吳女提告後就出國，檢警多次傳喚不到庭，根據她所提供的證據調查認為，吳女拍下的照片裡面，枕頭罩已經褪去，無法確認照片中的羽毛梗是否真的有穿透枕頭罩，而眼睛受傷應該會讓人難過到受不了，吳女卻能從凌晨忍到早上，指控的受傷時序也有疑慮，在無法確認吳女是被羽毛梗戳傷眼睛的情形下，以證據不足等理由，處分不起訴飯店人員。

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