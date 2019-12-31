MyMusic、friDay音樂公布年度點聽榜　周興哲《怎麼了》最受歡迎

▲台灣大MyMusic與遠傳friDay音樂公布2019年度音樂排行。（圖／pixabay）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣大MyMusic與遠傳friDay音樂公布了2019年度音樂排行，雖然都是音樂串流平台，但是兩者的榜單呈現結果不太一樣；不過有趣的是，情歌王子周興哲的《怎麼了》奪下了MyMusic年度點聽榜第一名，而在friDay音樂榜單中，則是奪下了第二，顯示出這首歌相當受到聽眾歡迎。

在MyMusic 2019年度音樂點聽榜中，年度華語專輯榜由天后蔡依林金曲最佳專輯《Ugly Beauty》奪冠，爆紅饒舌新秀高爾宣《#osnrap》緊追在後，華語單曲第一名則是情歌王子周興哲《怎麼了》獲得。

韓語年度專輯和年度單曲冠軍都由BTS防彈少年團包辦，但EXO也來勢洶洶。西洋榜上演泰勒絲、亞莉安娜一姐之爭，最後由泰勒絲《Lover》在專輯榜奪冠，《阿拉丁》電影原聲帶挾電影上映熱潮成為亞軍。

以《浪流連》、《浪子回頭》紅翻天的茄子蛋可謂「蛋無虛發」，不僅登上台語專輯榜榜首，也有多首歌曲進入單曲榜，成為新生代台語流行音樂指標。

▼MyMusic 2019年度華語單曲點聽榜。（圖／台灣大提供）

而在friDay音樂點聽榜當中，華語單曲第一名是由周杰倫與五月天阿信合作的《說好不哭》奪下，周興哲《怎麼了》則是拿下華語單曲第二名。台語單曲方面，則是由鄭宜農與陳嫺靜合作的《街仔路雨落袂停》登上榜首；西洋榜則是由Far East Movement & Shaggy 與Coco李玟合作的《Save the Night》奪冠。

▼friDay音樂2019年度華語點聽榜。（圖／遠傳提供）