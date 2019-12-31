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《寄生上流》、《婚姻故事》都入列　歐巴馬公布2019私房片單

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圖文／鏡週刊

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）每年年末時都會公布個人當年最喜歡的書、電影和音樂清單，其中包含於今年坎城影展獲得金棕櫚獎在影迷間也引起高討論度的《寄生上流》和寫實拍出婚姻樣貌的《婚姻故事》，以及由勞勃狄尼洛、艾爾帕西諾等好萊塢重量級影星同台飆戲的《愛爾蘭人》。

歐巴馬29日於Twitter上公布今年關於電影、音樂和書籍的私房清單，在影視作品部分推薦了18部電影和3部影集，其中最受矚目的是歐巴馬和妻子蜜雪兒共同創立的製片公司「高第」（Higher Ground）和Netflix合作發行的紀錄片《美國工廠》（American Factory），紀錄片內容為中國企業「福耀集團」到美國俄亥俄州收購一間工廠的發展過程，該部電影也於日舞影展拿下美國紀錄片導演獎。

另外，歐巴馬也推薦了中國導演賈樟柯所執導的黑幫片《江湖兒女》，也推薦了由華裔女導演王子逸執導的《別告訴她》，故事講述一個在美國的亞裔家庭在面對死亡和離別時，因中西文化背景的衝突展現出來的不同處理方式，該片也入圍2019美國影評人協會獎最佳影片等7項大獎提名。

歐巴馬2019年推薦片單

《美國工廠》（American Factory）

《靈魂歌后》（Amazing Grace）

《阿波羅11號》（Apollo 11）

《江湖兒女》（Ash is Purest White）

《大西洋》（Atlantics）

《毒梟幻影》（Birds of Passage）

《A+瞎妹》（Booksmart）

《黛安》（Diane）

《別告訴她》（The Farewell）

《賽道狂人》（Ford v Ferrari）

《愛爾蘭人》（The Irishman）

《不完美的正義》（Just Mercy）

《舊金山的最後一個黑人》（The Last Black Man in San Francisco）

《她們》（Little Women）

《婚姻故事》（Marriage Story）

《寄生上流》（Parasite）

《玩命時刻》（Transit）

《紀念我們的相愛時光》The Souvenir

歐巴馬2019年推薦影集

《倫敦生活》第二季（Fleabag）

《難，置信》（Unbelievable）

《守護者》（Watchmen）

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