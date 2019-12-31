曹國涉收賄等11項罪名！　南韓檢方今正式起訴前法務部長

▲ 曹國的法務部長任期僅短短35天。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓檢方針對前法務部長曹國一家特權醜聞的調查如火如荼進行，今（31）日稍早宣布，正式以收受賄賂等嫌疑起訴曹國，意即將釜山大學醫學研究所頒發給曹國女兒的獎學金視為行賄。

《韓聯社》報導，距離展開調查的8月27日時隔126天，首爾中央地檢署反貪腐搜查部門31日正式起訴曹國，罪名包括收賄、偽造公文、違反《公職人員道德法》及教唆偽證等共11項，起訴書厚達58頁。

根據檢方說法，曹國28歲的女兒2017年11月起至隔年10月間，自釜山大學醫學院獲得600萬韓元（約新台幣15.6萬元）獎學金，涉嫌收賄及違反俗稱「金英蘭法」的《禁止不當請託法》。

此外，曹國與妻子鄭京心都面臨讓子女走後門的嫌疑，為讓他們取得大學入學資格而偽造文書。他還涉嫌以妻子名義炒股、私募基金報告造假、刪除電腦中的證據等等。

曹國9月上任法務部長，誓言助總統文在寅完成司法改革，但圍繞一家人的醜聞不僅使文在寅民調大跌，每逢周末也有數萬民眾上街抗議，短短35天後就宣布請辭。

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