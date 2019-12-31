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肥貓董座爆擺爛！台肥南港金雞母開發延宕「損失數億」　上樑驚吐：何時完工我也不知道

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▲台肥董事長康信鴻被爆擺爛，遲不處理南港C2開發案的變更設計及追加預算案，恐導致C2工程延宕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近3成官股的台灣肥料公司（台肥），近日遭人踢爆最具「錢景」的南港經貿園區「C2觀光旅館辦公大樓開發案」，竟因變更設計在董事會卡關，不但影響完工時間，也將損失數億元。爆料人士說，年薪超過700萬元的台肥董座康信鴻刻意擺爛，是全案卡關的關鍵人物。

台肥公司主導的「C2觀光旅館辦公大樓開發案」，位於南港展覽館旁，預計投入上百億元興建2棟觀光旅館及1棟商辦大樓，未來將由高雄漢來集團進駐，這也是漢來揮軍北上的灘頭堡。若順利於2023年正式營運，可讓台肥每年可坐收8億元租金。

本刊卻接獲爆料，指C2後續裝修工程去年2月取得台北市政府核發建照後，3月台肥董事會預告，將在4月審查變更設計及增加預算案，希望主體工程完工後能無縫接軌接續施工。但去年4月至今，董事會均未列入議程，主因就是年薪高達700萬的董事長康信鴻，遲不簽核相關案件，導致變更案排不進董事會審查，間接使C2工程進度延宕。

位於南港展覽館旁的台肥C2開發案，預計興建2棟觀光旅館、1棟商辦大樓，被視為台肥未來金雞母。

爆料人士指出，C2開發案變更設計未如期審查，董事會早有人對康信鴻示警，強調若行政效率不彰延宕工程，將使台肥蒙受大筆損失。康雖口頭允諾會儘速處理，但仍「議而未決」。

該人士表示，C2變更設計在台肥審查通過後還要送北市府審查，約需花費半年時間，若主體工程完工，變更設計案仍未審查完成，內部裝修工程也無法動工。

台肥內部人士估算，C2開發案的最大地主台肥，每年要繳交地價稅1億3千多萬元，完工啟用後才由承租客戶分攤，工程若延宕，不止租金收益將延遲入帳，工期延後衍生費用增加等，也會讓台肥多出數億元成本。

C2案延宕連台肥最大的股東農委會也看不下去，爆料人士指出，11月14日，身兼台肥董事的農委會副主委陳駿季召集官股董事在董事會前針對此事開會，但同樣是官股董事的康信鴻請病假未出席。

此會議決議請台肥董事會儘速通過變更設計及增加預算案，但會議記錄送交台肥後，康又拖延至12月董事會結束後才簽核，且明年1月康已宣布停開董事會，也就是說，明年2月以前C2案不會有任何進度。康的刻意不作為，已讓相關進度拖延近1年。

令人意外的是，當天主持上梁儀式的台肥董事長康信鴻致辭時卻語出驚人地說：「什麼時候可以完工，坦白講我也不知道。」讓在場人士傻眼。雖然他緊急改口，強調不是他不知道，而是完工時他是不是「還活在這裡」或「還是台肥董事長」的可能性也不高。

台肥南港C2工程一波多折，2015年動工至今已延宕不止一次。

康信鴻當天還說，希望C2真正開幕啟用時，無論他是否還在台肥，他都想到現場來看看未來的漢來飯店是什麼樣子。他也透露，C2完工時，他還是台肥董事長的可能性不高。台肥內部盛傳，董事長一職可能大選結束後就將異動，疑似是導致他不作為的因素之一。

C2工地目前工程進度為34％，預計2021年底完工。

台肥C2案一波多折，2013年漢來、凱撒二大飯店得標後，2015年12月舉行動工典禮，原訂2020年可完工啟用。不過，2017年3月，因陸客減少等因素暫緩，同年7月，台肥又將履約保證金至20億元，與得標的漢來集團、凱撒飯店重新協商，最後凱撒退出，台肥評估自行接手經營飯店。如今才剛辦完上梁儀式，又爆出因高層自認將去職不做重大決策，工程恐再延宕。

康信鴻擺爛也造成某企業進駐台肥位於新竹的「TFC ONE」大樓延遲半年多。（翻攝新竹市長林智堅臉書）

在全台擁有近50萬坪土地資產的台肥，近來積極活化南港經貿園區土地，C2案基地面積超過7千坪。台肥對外宣稱工程進度已逾1/3，預計2021年底完工，因處分資產及租金收益挹注豐厚，被視為台肥的金雞母，近月股價也緩步上攻。


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