黃色小鴨經典重現！「霍夫曼的療癒動物園」席捲華山

▲「霍夫曼的療癒動物園」展覽12/28於華山文創園區展開！這次將藝術家霍夫曼在世界各地的11件經典作品，集合在一起，以氣墊樂園方式呈現，民眾可近距離觸摸作品、拍照打卡。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者陳珊珊／採訪報導

還記得享譽國際的黃色小鴨，和躺在山丘上的月兔嗎？他們帶著經典的朋友們回歸了！「霍夫曼的療癒動物園」展覽12/28於華山文創園區展開，這次將藝術家霍夫曼在世界各地的11件經典作品，集合在一起，以氣墊樂園方式呈現，民眾可近距離觸摸作品、拍照打卡。

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▲▼曾在台灣展出過的《黃色小鴨》（上圖）與《月兔》（下圖）。（圖／記者劉亮亨攝）

小朋友開心地表示，「我們在玩枕頭大戰，我覺得非常好玩，這裡很適合大人小朋友來玩」。小朋友說：「我剛才有玩了《克拉肯》，然後還有體驗《粉紅鯨》，我覺得都很有趣」。民眾說：「我覺得比想像中更有趣，而且展品顏色很鮮豔，小朋友都很喜歡，已經玩瘋了」。

▲小朋友在《鐵人》前打起枕頭戰。（圖／記者劉亮亨攝）

本次展覽，特別挑選藝術家霍夫曼最受歡迎的11 件經典作品，從戶外裝置轉移至室內空間，包含全新創作的《粉紅鯨》，還有結合在地台灣特色，擁有茄芷袋色樣的《胖猴子》，以及抱著枕頭的棕熊《鐵人》，讓大家在忙碌的生活中，透過超大尺寸的動物、童年玩偶造型，獲得輕鬆愜意時光。

▲▼藝術家霍夫曼全新創作的《粉紅鯨》（上圖）與結合在地台灣特色，擁有茄芷袋色樣的《胖猴子》（下圖）。（圖／記者劉亮亨攝）

藝術家霍夫曼表示，「這次11個展品最大的共通元素就是『空氣』，所有展品內都含空氣，空氣讓民眾可以在展品上面跳躍、玩耍，讓人感到自由，所以我希望所有來參展的民眾，可以攀爬、觸碰、滑、感受展品，除了用眼睛看之外，也可以跟展品互動」。

▲藝術家霍夫曼分享展覽理念。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大小朋友超開心，收穫滿滿。（圖／記者劉亮亨攝）

「霍夫曼的療癒動物園」特展首站在12/28於華山文創園區展開，民眾趕緊把握機會，一起體驗歡樂與療癒的FUN大動物園，找回心中的小男孩與小女孩！

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