韓國瑜稱歐盟視核能為綠能、德國反悔非核　德國在台協會發文打臉

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在辯論會上指稱「歐盟要把核能視為綠能」、「德國對非核反悔」。對此，德國在台協會30日出面打臉，強調德國在2022年全面停止使用核能的決定不會有任何改變，且德國政界及人民絕大部分都支持這項決定。

韓國瑜在2020年總統大選唯一一場辯論會上，再次拋出，所謂歐盟通過把核能視為綠能，「德國這麼先進，全世界最強的工業強國，用電量是全歐洲最大的，他都認為，他們放棄了核能，是正確還是錯誤」。

對此，德國在台協會30日在官方臉書主動發文，內容雖然未點名韓國瑜，但明顯在回應韓國瑜在辯論會上的錯誤資訊。德國政府發言人Seibert以及德國環保部部長Schulze強調，德國在2022年將全面停止使用核能的決定不會有任何的改變。

德國在台協會表示，德國將持續減少使用核能，並同時提高使用再生能源的比例，「2019年德國再生能源佔總能源生産的46%、40%能源來自煤炭與天然氣、14%來自核能。」

德國在台協會特別強調，德國決定放棄核能主要是安全上的考量，並且德國政界及人民絕大部分都支持這項決定。

▼德國在台協會直接打臉韓國瑜。（圖／德國在台協會臉書）



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