「台灣人民共產黨」涉招待江西7日遊　南檢傳喚60多人查賄選

▲林德旺捲入賄選風波。（圖／翻攝自東森新聞）

記者黃翊婷／綜合報導

「台灣人民共產黨」發起人林德旺被爆出涉嫌招待70多人前往大陸旅遊7天，期間曾喊出要支持台南第一選區某位立委候選人。台南地檢署接獲通報，昨日（30日）指揮高雄、台南市調處以及警方兵分多路，陸續傳喚包含台灣人民共產黨副總理郭文東在內共60多人到案說明，後續會朝違反國安法、選罷法展開追查。

根據《聯合報》報導，檢調接獲通報指稱，林德旺疑似在本月5日至12日招待70多人前往大陸江西旅遊，期間不僅發放台灣人民共產黨的背心，還呼籲要把票投給台南第一選區某位立委候選人，政黨票也要投給統派的；由於上述行為涉及賄選，檢調30日陸續約談60多名涉案人到案說明，雖然郭文東強調林在餐會上有主動要求不要談選舉，但林在事件爆發前5天就跑到大陸，至今仍未返台，全案後續將朝違反國安法、選罷法的方向擴大偵辦。

▲台南地檢署檢察官約談60多人到案說明。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，林德旺曾是國民黨中央委員，2014年間因為一輛在台灣到處趴趴走的大陸車引發爭議，隔年脫黨參選台南第一選區立委，最後以失敗收場。他2017年2月4日在台南市新營區成立「台灣人民共產黨」，宗旨是希望推動兩岸和平，堅持「九二共識」，並主張現代式社會主義發展經濟。

而在此之前，台灣已有5個以「共產黨」名義申請註冊的政黨，台灣人民共產黨是第6個。林德旺當時接受媒體採訪時提到，因為不滿國民黨不爭氣、民進黨搞均貧，才會決定站出來，畢竟台灣的市場不能只侷限在東南亞，外銷市場仍以大陸和歐美為主，必須維持與大陸的經貿及文化交流，才是對台灣經濟有利的好事。