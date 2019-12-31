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楊實秋分析韓國瑜「川普式打法」　鄭弘儀聽完驚呆：毛骨悚然

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜在29日的辯論會上砲轟三家媒體，掀起外界正反意見熱議。前台北市議員楊實秋在30日播出的政論節目上以美國總統川普為例，推測韓國瑜後續可能還有其他選戰打法，「不管是當選或落選，他這個選法，只要他繼續在中華民國政壇上存在，台灣很可能會被切割成兩半。」

▲韓國瑜出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊實秋點出韓國瑜在辯論會上的表現，可能是參考美國總統川普。（圖／記者林敬旻攝）

楊實秋30日在政論節目《鄭知道了》分析韓國瑜在辯論會上的表現，他提到，如果韓是以川普為模範的話，後面還有更精采的，「因為川普的民調一直都輸在10％以上，後來他的總幹事，911的英雄朱利安尼（Rudy Giuliani）在接受福斯電視採訪時說，這場選舉會作票，他的民主黨向來愛作票，而且作票超過百萬張，然後跟著川普發布聲明，在選前一個禮拜，CNN的頭條新聞是『這個選舉被操控了』。」

楊實秋認為，川普靠這個打法從民調輸10多％一路向上爬升，最後選票只輸2.3％，也就是280幾萬票，但因為美國是間接選舉，所以他最後是贏在選舉人票，「像這種打法，他根本不在乎所謂的事實查核，你知道華盛頓郵報，最有公信力的，它2019年1月21日在一個事實查核網站，統計川普當選總統總共說謊說多少次，8158次，而且他的支持者還打CNN，他在白宮記者會公然要CNN閉嘴。」

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普曾在白宮記者會上要求CNN閉嘴。（圖／路透社）

楊實秋表示，因為有川普這樣的前例，未來就看韓國瑜會不會打出同樣的戰術，「我們今天看這場選舉，要向台灣的民主政治致哀」。主持人鄭弘儀聽到這裡也忍不住說，「你沒講我覺得還好，你講了以後毛骨悚然，夭壽，台語叫做雞皮疙瘩掉滿地。」

「川普當選，那一年的時代雜誌就是分裂美利堅，他已經把這個國家分成兩半。」楊實秋最後總結，假如韓國瑜繼續這樣下去，不論是當選或落選都很危險，「只要他繼續在中華民國政壇上存在，台灣很可能會被切割成兩半。」

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