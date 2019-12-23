懷孕4個月！她做超音波檢查「子宮是空的」　醫揭詭異真相

▲ 醫生替黃姓婦人產檢時，在子宮內怎麼找都找不到胎兒 。 （圖／翻攝自微信公眾號「都市現場」）

實習記者羅明輝／綜合報導

廣西一名懷孕4個月的婦人日前到當地醫院做產檢，奇怪的是，不論醫師怎麼檢查，都沒有在她的子宮內看見寶寶的蹤影。於是她輾轉來到大醫院做更進一步檢查後，這才發現原來寶寶竟住進了她的「腹腔內」。

據《上游新聞》報導，「扶綏縣人民醫院」婦產科醫生提到，先前有名41歲的黃姓婦人到醫院做產檢，初步檢查胎兒約15周大。不過就在他們替婦人進行「彩色都卜勒超音波」 （Color Doppler Ultrasound）掃描後，隨即發現情況有些不對勁，「無論我們在她的子宮內怎麼找，都找不到胚胎的蹤影，一般來說，即使是子宮外孕，95%的機率也應該會在輸卵管發現才對。」

▲ 進一步檢查後，醫生發現胎兒竟在母親「腹腔內」著床。（圖／翻攝自微信公眾號「都市現場」）

在院方的建議下，黃姓婦人在5日下午轉往「廣西壯族自治區人民醫院」做進一步檢查。沒想到醫生一檢查後才發現，她的情況屬於子宮外孕，已經4個月大的胚胎，在她的「腹腔」內著床，這是非常罕見的情況。

廣西壯族自治區人民醫院婦產科醫師說明，異位妊娠（子宮外孕,Ectopic pregnancy） 的發病率約為1/15000，母體死亡率約為5%，胎兒存活率只有0.1%，一旦發現這樣的情況，必須立即進行手術，盡速取出胎兒，否則要是羊膜囊發生破裂，恐怕會對母親帶來生命危險，於是院方緊急在6日下午替婦人安排了手術。

由於黃姓婦人體重僅有39公斤，屬於嚴重營養不良，這讓手術增加了許多難度；幸虧最後手術順利進行，經過幾天的觀察，婦人已經暫時沒有危險，目前正在普通病房進行康復治療當中。

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