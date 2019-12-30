員警攔查揮手喊「哈囉哈囉」！逆向騎士不理挨罰1萬　申訴逆轉判免罰

▲彰化警方夜間執行臨檢攔查。（示意圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化周男日前晚間騎機車後載著友人行經彰南路時逆向行駛，員警以「哈囉哈囉」要上前攔查，周男沒聽到繼續往前騎，而後座友人則以為是認識的警察在打招呼，不料員警卻以違規又拒絕配合攔查，裁罰1萬元、吊扣駕照半年。周男不服提起行政訴訟，法官認為員警攔查動作不明確，又用路口監視器開罰，於法不合，判定周男勝訴。

判決書內容指出，事發當時為7月7日19時14分許，天色昏暗周男載著友人於彰南路上由西往東逆向行駛《違反道路交通管理處罰條例》，彰化分局大竹所員警當時正在路邊值勤，此時看到周男逆向行經站立之路段前，員警舉起手示意，並出聲「哈囉哈囉」。周男仍持續往前行駛、轉入前方巷道內，並未停下；員警見狀後騎上警用機車追上周男，並告發「拒絕停車接受稽查而逃逸」，周男因此被裁處罰鍰1萬元，吊扣駕駛執照6個月。

法官認為，員警應以揮手，告以「前方騎士逆向行駛，請停車」，或以警鳴器、鳴警笛、喊話器呼叫之方式，將周男攔停，本件員警「招手」、「哈囉」之舉動，對一般使用道路者而言，有誤認為「打招呼」之意。

法官查閱員警密錄器擷取照片人、車均模糊不清，無號牌，所蒐證的相片不清不楚不能讓原告信服，只用路口監視器作為取締證據，於法不合，所以應撤銷原處分。

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