她開保時捷逆向轉彎…與一堆車頭「面對面」超尷尬　急忙倒退再撞無辜騎士

▲保時捷急忙倒車想回正確道路卻發生意外。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一輛敞篷保時捷911於28日晚間6點多行經永和區民樂街39巷，原先欲右轉往台北市，殊不知開過頭右轉進入逆向車道！女駕駛彎到一半才發現走錯路，看到一堆車頭對著她，現場空氣都凝結了…尷尬的她急忙倒車，剛回到正確道路時，車尾又撞上後方順向機車。

據了解，38歲高姓女子當時正要回家，殊不知離開巷弄後，開過了安全島才右轉，彎到一半驚覺逆向了，急忙倒車回環河東路，但後方路口已經綠燈，30歲左姓騎士順向前行，沒想到會被保時捷的車尾「奇襲」，當場摔車。

經記者調查，雙方皆無酒駕，而受傷騎士四肢擦傷，自行就醫無大礙。至於保時捷的車尾有些許掉漆，高女受了不少驚嚇，至交通分隊製作完筆錄後即匆匆離開。詳細肇事責任仍待警方釐清。

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▼保時捷僅車尾些微掉漆，女駕駛在交通分隊製作完筆錄後即匆匆離開。（圖／記者陳雕文攝）