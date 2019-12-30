倫家也想讀書！4隻呆萌貓頭鷹空降台大　鳥友直呼超療癒

▲呆萌可愛的貓頭鷹近日出現在台大校園吸引大批民眾。（圖／翻攝自國立台灣大學粉絲專頁，以下皆同。）

實習記者簡仲豪／綜合報導

近日有民眾在台大發現四隻領角鴞的幼鳥，出現在臺大的鹿鳴廣場，迄今已停留了四天之久。有時停在小木屋鬆餅旁的白千層樹上，有時停在共同教學館前的日本琉球松樹上，位置顯眼，吸引大批民眾前來欣賞拍攝。貓頭鷹的數量稀少，且晝伏夜出，白天多躲藏在隱蔽的樹叢中幾乎不動，因此要看見他們並不容易。

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▲許多民眾聽聞消息就立馬出門。

領角鴞（Otus lettia）是分布於臺灣的十三種原生貓頭鷹之一，為臺灣特有亞種，身長約22-26cm，體重在150-220g左右，屬中小型貓頭鷹。它們通常會在白天休息，晚上出去捕食小型脊椎動物及大型昆蟲等。貓頭鷹的領域性較強，一般獨來獨往，只有剛離巢不久的幼鳥才會聚集在一起停棲。

▲臺大校園樹木成林且綠蔭扶疏，成為適合領角鴞的棲所。



在臺灣領角鴞是最常見到的貓頭鷹，大安森林公園、臺北植物園等地均能看見它們的身影。大規模的人類活動可能會影響到領角鴞的正常棲息，台大也提醒民眾應當和鳥類保持適當距離，勿大聲喧嘩以免驚嚇到它們，拍攝時勿用閃光燈，同時不要影響到教學活動及校園秩序。

