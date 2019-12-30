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批陳雪生任職8年「零進度」！曹爾忠宣布「當選只做一屆」：給年輕人機會

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▲批陳雪生執政8年「零進度」！曹爾忠宣布「當選只做一屆」：給年輕人機會。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

▲曹爾忠再戰立委，27日晚間成立大會。（圖／翻攝自曹爾忠臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020總統、立委選舉倒數12天，前國民黨員、連江立委候選人曹爾忠，此次以「無黨籍」身分參選。他的競選總部在27日成立大會，批現任連江立委陳雪生這8年來，對馬祖的貢獻「毫無進度」，並強調「如果選上了這次的立委，只會做一任」，日後將接棒給年輕人。

曹爾忠表示，自己在8年前卸任後，就以做公益的性質，在馬祖從事各項公益活動，如今是第7年出征，將為馬祖再戰。他提到，這些年來，有人說馬祖沒有人才、馬祖年輕人沒有辦法接棒，「我就衝著這三段話，我說，只要沒有合適的人員，沒有馬祖的年輕人願意挑戰，曹爾忠願意站出來，為馬祖再戰。」

曹爾忠說，馬祖其實博士很多，也出了很多將軍，「當地的各個首長、各傑出的民意代表、各商業界成功的人士，哪一個不是我們馬祖的人才，只要陳雪生先生和我不選，或者只做這一屆，我想馬祖的人才都出現了。」他在大會中宣布，如果當選就只做這一屆，「所以我們一起要求陳雪生、要求曹爾忠只做這一屆，終結老人政治，完成世代交替。」

▲批陳雪生執政8年「零進度」！曹爾忠宣布「當選只做一屆」：給年輕人機會。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

▲曹爾忠日前宣示，若當選立委只做一屆。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

曹爾忠提到，這次韓國瑜選總統，特別提出要成立特偵組，「我支持特偵組，希望陳雪生也能夠追隨韓國瑜，因為韓國瑜說，如果有貪汙要關到死、關到老，我希望陳雪生能做這個宣示。」他強調，現階段就是要先斬斷獨佔，讓年輕人不受選舉經費的壓力，馬祖年輕人自然就可以出頭。

此外，曹爾忠指出，馬祖的交通主要是空中飛航，這麼多年來，不管是推動機場，還是興建機場改善，自己都是全力以赴，「但是陳雪生8年來零進度，一直原地踏步、沒有改善，甚至已經做環境評估，並且發包進行中的，都被停掉了。」

曹爾忠承諾，自己若選上，一定在一年內完成兩家航空公司進駐，開通高雄航線，同時將票價降價。此外，他也主張，將召集專業人士組成土地委員會，協助所有民眾處理土地登記問題。

曹爾忠表示，只要進入立法院，一定誓死捍衛軍公教權益，且再修法恢復軍公教權益、保障軍公教的尊嚴。他提到，今天兩岸的僵局，民進黨勢越糾纏越危險，「事實上，我們努力去做兩岸交流台灣才會安全」、「我個人堅定認為，我們是福州人，我們是中國人」、「只有說我們是炎黃子孫，我們馬祖才有前途」。

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