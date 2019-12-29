酒後飆「你媽X你娘」！火爆女拿傘+行李箱砸車…瞎扯：我的口頭禪

▲女子因為停車糾紛酒後怒罵三字經被罰5000元。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳羿妏／基隆報導

張姓女子因為停車糾紛，不但怒罵謝姓鄰居「三字經」、「聽你在放屁」，更拿起行李箱、雨傘奮力朝對方車輛丟擲，造成汽車保險桿掉漆凹損，她辯稱是因為酒後才失言，講髒話的時候不是針對謝男，警方到場處理，她還是繼續罵，進派出所後更毀損公共木椅和立體插座。基隆地院審理，依公然侮辱罪，判罰金5000元，如易服勞役5日。

判決指出，張女當時飲酒後看到謝男將汽車停在自家門前廣場，告訴對方說不可以停放，但謝男回她廣場為公有地應能停，張女竟破口大罵「你媽幹你娘，聽你在放屁」，說完接連拿起雨傘和行李箱丟向謝的車子，造成該輛汽車保險桿受損，就連警方到場，張女仍繼續辱罵。

張女辯稱，「三字經」是她的口頭禪，自己是因為有喝酒才會出現情緒性發言，此外說出粗話的當下，她的視線正看著別處，並非針對謝男。當時到場的警方曾使用密錄器，清楚錄下事發狀況，足以確認張女有辱罵謝男。基隆地院審理，依公然侮辱罪，判罰金5000元，如易服勞役5日。

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