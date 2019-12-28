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搭小黃遭狂摸腿「我會按摩」　絲襪正妹錄影提告…運將警局外喊冤：是她騷擾我啦！

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記者柯振中／台北報導

台北市一名正妹26日上午在國父紀念館附近搭計程車，不料卻被司機伸出鹹豬手狂摸，還被告知「可以幫妳按摩」，讓她感到相當緊張，用手機將畫面全錄下，隨後PO上網，引發網友熱議。隨後，這名運將也出面喊冤，自己才是被騷擾的那個。

這起事件發生在26日上午10點，身穿黑絲襪的女子在國父紀念館附近搭計程車，上車後司機對她說「要帶她出去玩」，隨後伸出鹹豬手摸腿，摸到腳底還出言騷擾「可以幫妳按摩」，讓她感到相當噁心、恐慌，連忙錄影蒐證，隨後下車。

下車後，女子回頭看，卻看到運將已經脫下褲子，讓她嚇傻報警處理，隨後將經歷告知男友。男友得知這起事件，氣炸到臉書社團「爆料公社」PO文，還原事件經過，提醒女性朋友「要小心」。

▲▼搭小黃遭摸大腿。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲運將警局外喊冤，自己才被騷擾。（圖／翻攝《東森新聞》）

女子的男友說到，目前2人已到信義分局報案，接下來準備提告。根據《東森新聞》，警方受理事件後，傳喚該名運將到案說明，沒想到運將從警局出來後，竟反控女子，「是她騷擾我」，甚至還嗆記者「你也是在騷擾我」。

據了解，涉案的是66歲的陳姓司機，開計程車相當多年，曾與另外一名運將發生載客糾紛，罵對方流氓，被法院依公然侮辱罪判6000元罰金。詳細事件經過為何，有待警方進一步釐清。

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