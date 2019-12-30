影／吳怡農12/31生日快樂！　政治處女秀討論爆表：「政治人物變表演者」...想改變

記者許凱彰／台北報導

台北市第3選區立委候選人吳怡農首次參選，就對決上國民黨帥哥立委蔣萬安，選戰未演就先轟動。吳怡農提到，台灣人的遺憾就是「當政治人物都變成表演者」，但是他秉著「願意犧牲為家」的初衷，投入每一個地方，2019.12.31自己39歲生日，他許下願望，希望「2020年能照顧好自己的家」。

吳怡農在受訪時指出，台灣人的遺憾，「當政治人物都變成表演者」，在宣布參選後，由於身材精實及相貌出眾，為獲取觀眾的目光，在節目通告上被要求秀肌肉，甚至表演舉重。但所有的配合做秀，皆歸因於選舉將近，身為政治素人，沒有任何知名度，必須讓人民先看見，才能進而看見他的政見，於是團隊幕僚建議下，作出這樣的選擇。

▲台北市第三選區立委候選人吳怡農。（圖／一件襯衫提供）

「家，是有我想付出的人，讓我願意犧牲自己。」在訪談內容中，吳怡農表示，自己有一份對家鄉的理想，一直在努力，做了許多耕耘；他在異鄉漂泊了18年，他一直想回家，想參與公共事務，想從政，想要為自己的家鄉付出。

吳怡農在6年前回台灣，一切從頭開始，那些沒人看好他的日子，沒人知道他是誰的時候，他寫了幾千幾萬字的文章，做了一個網路媒體「壯闊台灣」，寫了自己研究許久的國防議題。後來，接受徵召參選台北市立法委員的選戰，對決國民黨的帥哥立委蔣萬安。

2019.12.31是吳怡農39歲生日，他許下了生日願望，「2020年能照顧好自己的家」。

▼吳怡農PO照慶祝軍人節。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

