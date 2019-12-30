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蔡、宋「金句齊發」反擊韓國瑜　「不會跪著走路」、「國民黨不長進到匪夷所思」

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▲▼2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

記者蔡文鈴／台北報導

2020總統大選辯論會於29日落幕，國民黨總統候選人韓國瑜大爆走狂批總統蔡英文「效果」十足，而蔡英文主張捍衛國家主權，暗酸「不會跪著走路製造娛樂的效果」，宋楚瑜則批評國民黨「不長進到匪夷所思的地步」，還秀了幾句英文。

韓國瑜在辯論會上的金句令外界印象深客，蔡英文也直接回嗆韓國瑜以及堅守國家主權的態度；已經參戰總統大選多年的宋楚瑜，時時提醒蔡英文執政態度不要被派系綁架之外，也批評國民黨內鬥導另外人看不下去，希望台灣人民能擺脫藍綠束縛。

韓國瑜辯論會金句大爆走

【蔡英文金句】

●對照韓市長，他只有一個政見，就是恢復特偵組。國家其他的面向，不管是兩岸、外交、國防、經濟、社會福利，他完全沒有提出任何具體的解決方案，「今天的辯論會我對他的期待也不高」，我只希望他不要再扭曲事實，再講假訊息、不要再抹黑，不要再信口開河。

●韓市長被問到哪一個國家最危害台灣的安全時，他第一個時間總是支支吾吾，不敢講出那個國家的名字，「我告訴你，那個國家就是中國」。

●這場選舉一定有輸有贏，如果我們對國家主權沒有一致的想法，那不管誰贏了，國家終究會輸了。

●宋主席，韓市長，我們三個人年紀加起來超過兩百歲，但是不要忘記，我們競選總統的目的是為了年輕人的未來而戰。

蔡英文不是一個很有趣的人，我不會慷慨激昂，沒辦法隨時哽咽，更不會跪著走路，製造娛樂效果。

●蔡英文知道，在做中華民國台灣總統的時候，必須要挺直腰桿，在國家被威脅的時候，捍衛尊嚴！

【宋楚瑜金句】

●金恩博士曾經說過一句話，他說：如果我做不了大事，我至少能夠把小事做的大氣一點。「If I cannot do great things， I can at least do things a little atmospheric.」

●難道台灣人民只能被藍綠操縱綁架嗎？又忙忙地推出反滲透法，如果我們不把權力關進籠子，人民就要小心，權力會把人民關進牢籠。程序的正義有時候比實質的正義還要重要，因為正義不僅是過程，而且是價值。

●韓市長，國民黨的不長進，簡直是到了匪夷所思的境界，韓市長，您說您是百年的奇才，坦白講國民黨的奇才還真不少，能夠在短短一年當中，全面的大勝，搞到現在內鬥讓外黨都看不下去。

●宋楚瑜始終相信，只要產品好，小也能成大事。我們台灣雖然小，「we are small but we are great.」

●各位鄉親啊選一個又廉又能的人，帶領一個廉能團隊，要又會做事、又不會A錢、還不亂抱女人，你看看，這樣的話不是很好嗎？

●有個電影，《冰雪奇緣》有一句經典的話，當一個人看不清未來的時候，他唯一能做的事，就是走好當下的路，做好該做的事「When one can see no future, all one can do is the next right thing.」

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