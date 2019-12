蔡、宋「金句齊發」反擊韓國瑜　「不會跪著走路」、「國民黨不長進到匪夷所思」

▲2020總統大選電視辯論會。(圖/公視提供)



記者蔡文鈴/台北報導

2020總統大選辯論會於29日落幕,國民黨總統候選人韓國瑜大爆走狂批總統蔡英文「效果」十足,而蔡英文主張捍衛國家主權,暗酸「不會跪著走路製造娛樂的效果」,宋楚瑜則批評國民黨「不長進到匪夷所思的地步」,還秀了幾句英文。

韓國瑜在辯論會上的金句令外界印象深客,蔡英文也直接回嗆韓國瑜以及堅守國家主權的態度;已經參戰總統大選多年的宋楚瑜,時時提醒蔡英文執政態度不要被派系綁架之外,也批評國民黨內鬥導另外人看不下去,希望台灣人民能擺脫藍綠束縛。

【蔡英文金句】

●對照韓市長,他只有一個政見,就是恢復特偵組。國家其他的面向,不管是兩岸、外交、國防、經濟、社會福利,他完全沒有提出任何具體的解決方案,「今天的辯論會我對他的期待也不高」,我只希望他不要再扭曲事實,再講假訊息、不要再抹黑,不要再信口開河。

●韓市長被問到哪一個國家最危害台灣的安全時,他第一個時間總是支支吾吾,不敢講出那個國家的名字,「我告訴你,那個國家就是中國」。

●這場選舉一定有輸有贏,如果我們對國家主權沒有一致的想法,那不管誰贏了,國家終究會輸了。

●宋主席,韓市長,我們三個人年紀加起來超過兩百歲,但是不要忘記,我們競選總統的目的是為了年輕人的未來而戰。

●蔡英文不是一個很有趣的人,我不會慷慨激昂,沒辦法隨時哽咽,更不會跪著走路,製造娛樂效果。

●蔡英文知道,在做中華民國台灣總統的時候,必須要挺直腰桿,在國家被威脅的時候,捍衛尊嚴!

【宋楚瑜金句】

●金恩博士曾經說過一句話,他說:如果我做不了大事,我至少能夠把小事做的大氣一點。「If I cannot do great things, I can at least do things a little atmospheric.」

●難道台灣人民只能被藍綠操縱綁架嗎?又忙忙地推出反滲透法,如果我們不把權力關進籠子,人民就要小心,權力會把人民關進牢籠。程序的正義有時候比實質的正義還要重要,因為正義不僅是過程,而且是價值。

●韓市長,國民黨的不長進,簡直是到了匪夷所思的境界,韓市長,您說您是百年的奇才,坦白講國民黨的奇才還真不少,能夠在短短一年當中,全面的大勝,搞到現在內鬥讓外黨都看不下去。

●宋楚瑜始終相信,只要產品好,小也能成大事。我們台灣雖然小,「we are small but we are great.」

●各位鄉親啊,選一個又廉又能的人,帶領一個廉能團隊,要又會做事、又不會A錢、還不亂抱女人,你看看,這樣的話不是很好嗎?

●有個電影,《冰雪奇緣》有一句經典的話,當一個人看不清未來的時候,他唯一能做的事,就是走好當下的路,做好該做的事「When one can see no future, all one can do is the next right thing.」

