史達林8千萬防彈車遭盜　重達4噸...6賊翹開車庫「拖車拉走」

▲ 史達林一輛ZIS-115轎車遭人偷竊 。（圖／翻攝自bazabazon推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

蘇聯前最高領導人史達林（Joseph Stalin）所有的一輛黑色ZIS-115轎車，於27日凌晨在莫斯科遭竊，從附近監視器畫面可以看到6名穿著連帽外套的竊賊闖入停放轎車的車庫後，便強行用拖車將轎車拖走。警方回應，將會全力追查這輛車的下落。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯內政部表示，「我們在凌晨12點40分左右接獲報案，有民眾發現莫斯科一間車庫門被人撬開，裡面停放的其中一輛價值約為250萬歐元（約新台幣8386萬元）的稀有ZIS-115汽車，早已經不翼而飛。」

▲ 6名竊賊撬開車庫，將ZIS-115偷走。（圖／翻攝自bazabazon推特）

莫斯科總局透露，遭竊的ZIS-115轎車是ZIS110轎車的裝甲版，具有一定的重量，所以6名竊賊必須出動拖車才能將它移動，目前還不清楚他們究竟將轎車拖到了哪裡，不過將會持續進行追查，盡快將它找回。」

據了解， ZIS-115是從史達林汽車製造廠所製造，光在1946到1947年之間就生產約32輛，主要都是提供給史達林使用。專家說明，這款車6公尺寬，重達4.28噸，最高時速為120公里，一部分還配有先進的空調系統，價格普遍位於200萬美元以上。

ZIS-115的最大特色在於，它有著非常厚重的防彈玻璃，厚度達7.5厘米，能夠有效的阻擋子彈及彈片；除此之外，它的底盤也裝有厚重的鋼板裝甲，甚至可以承受地雷爆炸所帶來的衝擊。這樣裝甲般的構造，在當時能夠充分保證車內領袖的安全。

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