潔西卡艾芭的5分鐘幾何眼線妝

作為從10幾歲起就身處在聚光燈下長大的演員,潔西卡艾芭 Jessica Alba 熟知鏡頭前的生活;從電影片廠到平面照片拍攝,被人們透過鏡頭觀察的生活,讓她從中學到這行的秘訣和技巧,進而促使她在 2015 年創立自己的「潔淨」美容品牌—Honest Beauty。這位女星白天是素顏裸妝大師,經常與她的 1690 萬 Instagram 忠實追蹤粉絲(數量還在增加中)分享化妝秘訣;而她晚上的魅力妝容,則更具戲劇性。

在她位於洛杉磯的家中,看這位美妝迷怎麼用不到5分鐘就完成了她的眼妝, Jessica Alba 影片中還透露了她從業 20 多年學到的內行美妝技巧。像是這位 38 歲的美女在用眼線液之前,會先將眼影分層處理,她解釋:「每當我要在眼睛上畫較粗的眼線時,我喜歡先用斜角刷,刷上帶有金屬光澤的眼影或其他顏色,這樣當你使用筆尖精細的眼線液時,就能順著已經畫好的眼影,知道下筆的位置。」

但是,不只眼影和眼線能讓戲劇性的妝容看起來很「潮」,也要把眼睛框好。她補充:「幾何眼妝,需要一對強勁的眉毛,才能平衡整張臉。皮膚要看起來乾淨細緻,才能讓你的眼妝跳出來。我很喜歡用帶有一點雲母的古銅粉,微微地閃爍能讓臉妝更清晰,但不會誇張到讓你看起來像一顆反光燈球。」那最後的畫龍點睛呢?「疊好幾層睫毛膏!我甚至會鼓勵你試試讓睫毛膏在睫毛有一點結塊,這樣就更有戲劇性的六零年代時尚氛圍了。」

想要擁有潔西卡·艾芭 Jessica Alba 的幾何眼妝和她的私人完妝秘訣,點擊播放,觀看這位女演員是如何在五分鐘內完成她的派對妝容。

潔西卡·艾芭 Jessica Alba彩妝重點

1. 「先用淺色眼影粉打底,用一支蓬鬆的刷子,用畫圓的動作將邊緣融合在一起,要搞砸很難。」

2. 「畫眼線前先用淺色個眼影膏把輪廓描出來,把乾的眼影弄濕當眼線液用,比較不會失誤。」

3. 「畫完眼線,用棉花棒修一下尾端,讓線條更乾淨、漂亮。」

4. 「兩邊永遠都不一樣,真的很難把左右兩邊畫對稱。假如真得要修正眼線,把棉花棒沾取一點卸妝水就能讓搞定。」

5. 「選擇很細的眼線液筆,想畫細畫粗都很容易。」

6. 「眉毛顏色選擇比顏色較淺的,從中間開始帶到尾端拉長一點。」

7. 「睫毛膏是最後一項產品,可以讓整體妝容立刻變成等級 10。」

影片中的產品清單:

Honest Beauty - Everything Cream Foundation - Camel

Honest Beauty - Get It Together Eyeshadow Palette - Matte Plum

IT Cosmetics - Heavenly Luxe Dual Airbrush Concealer - Brush #2

Dior - Diorshow Liquid Mono Limited Edition - 070 Steel

Dior - Dior Backstage Double-ended Brow Brush - No 25

Honest Beauty - Get It Together Eyeshadow Palette - Chromed Petal

Muji - Thin Cotton Buds

Honest Beauty - Liquid Eyeliner - Black

Rodial - Microblade Effect Eyebrow Pencil - Ash Brown

IT Cosmetics - Heavenly Luxe French Boutique Blush Brush #4

Honest Beauty - Luminizing Glow Powder - Dusk Reflection

Youngblood - Lip Liner Pencil - Pout and Beige Nude

Honest Beauty - Liquid Lipstick - Off Duty

Surratt - Relevée Lash Curler

Honest Beauty - Extreme Length Mascara + Lash Primer

※BY VOUGE, YOYO SU

(完整文章請看VOGUE.com)



