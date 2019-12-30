　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

潔西卡艾芭的5分鐘幾何眼線妝

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

作為從10幾歲起就身處在聚光燈下長大的演員，潔西卡艾芭 Jessica Alba 熟知鏡頭前的生活；從電影片廠到平面照片拍攝，被人們透過鏡頭觀察的生活，讓她從中學到這行的秘訣和技巧，進而促使她在 2015 年創立自己的「潔淨」美容品牌—Honest Beauty。這位女星白天是素顏裸妝大師，經常與她的 1690 萬 Instagram 忠實追蹤粉絲（數量還在增加中）分享化妝秘訣；而她晚上的魅力妝容，則更具戲劇性。

在她位於洛杉磯的家中，看這位美妝迷怎麼用不到5分鐘就完成了她的眼妝， Jessica Alba 影片中還透露了她從業 20 多年學到的內行美妝技巧。像是這位 38 歲的美女在用眼線液之前，會先將眼影分層處理，她解釋：「每當我要在眼睛上畫較粗的眼線時，我喜歡先用斜角刷，刷上帶有金屬光澤的眼影或其他顏色，這樣當你使用筆尖精細的眼線液時，就能順著已經畫好的眼影，知道下筆的位置。」

但是，不只眼影和眼線能讓戲劇性的妝容看起來很「潮」，也要把眼睛框好。她補充：「幾何眼妝，需要一對強勁的眉毛，才能平衡整張臉。皮膚要看起來乾淨細緻，才能讓你的眼妝跳出來。我很喜歡用帶有一點雲母的古銅粉，微微地閃爍能讓臉妝更清晰，但不會誇張到讓你看起來像一顆反光燈球。」那最後的畫龍點睛呢？「疊好幾層睫毛膏！我甚至會鼓勵你試試讓睫毛膏在睫毛有一點結塊，這樣就更有戲劇性的六零年代時尚氛圍了。」

想要擁有潔西卡·艾芭 Jessica Alba 的幾何眼妝和她的私人完妝秘訣，點擊播放，觀看這位女演員是如何在五分鐘內完成她的派對妝容。

潔西卡·艾芭 Jessica Alba彩妝重點

 1. 「先用淺色眼影粉打底，用一支蓬鬆的刷子，用畫圓的動作將邊緣融合在一起，要搞砸很難。」
2. 「畫眼線前先用淺色個眼影膏把輪廓描出來，把乾的眼影弄濕當眼線液用，比較不會失誤。」
3. 「畫完眼線，用棉花棒修一下尾端，讓線條更乾淨、漂亮。」
4. 「兩邊永遠都不一樣，真的很難把左右兩邊畫對稱。假如真得要修正眼線，把棉花棒沾取一點卸妝水就能讓搞定。」
5. 「選擇很細的眼線液筆，想畫細畫粗都很容易。」
6. 「眉毛顏色選擇比顏色較淺的，從中間開始帶到尾端拉長一點。」
7. 「睫毛膏是最後一項產品，可以讓整體妝容立刻變成等級 10。」

影片中的產品清單：
Honest Beauty - Everything Cream Foundation - Camel
Honest Beauty - Get It Together Eyeshadow Palette - Matte Plum
IT Cosmetics - Heavenly Luxe Dual Airbrush Concealer - Brush #2
Dior - Diorshow Liquid Mono Limited Edition - 070 Steel
Dior - Dior Backstage Double-ended Brow Brush - No 25
Honest Beauty - Get It Together Eyeshadow Palette - Chromed Petal
Muji - Thin Cotton Buds
Honest Beauty - Liquid Eyeliner - Black
Rodial - Microblade Effect Eyebrow Pencil - Ash Brown
IT Cosmetics - Heavenly Luxe French Boutique Blush Brush #4
Honest Beauty - Luminizing Glow Powder - Dusk Reflection
Youngblood - Lip Liner Pencil - Pout and Beige Nude
Honest Beauty - Liquid Lipstick - Off Duty
Surratt - Relevée Lash Curler
Honest Beauty - Extreme Length Mascara + Lash Primer

※BY VOUGE, YOYO SU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

一整天不脫妝、韓人氣彩妝師Pony讓底妝更持久的五個持妝秘訣公開，外加Pony Effect持久無瑕粉底液開箱實擦

初學者▶適合你的▎基礎眼線畫法▎簡單懂小技巧┃Makeup┃

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
過年幫媽外送！22歲女大生慘遭「性侵3天」殺害棄屍
韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲用「這4字」回應
外送員目睹男童遭撞飛！「緊抱痛哭」延誤20分　4客狂催單給他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

潔西卡艾芭的5分鐘幾何眼線妝

【廣編】ATT瘋跨年！免費桂格5X陪你一起嗨

房屋買賣糾紛三大地雷別踩！　看屋買屋自保關鍵揭秘

超對味！火鍋聚餐秘密武器　海尼根鮮封生啤清爽口感神搭配

日月潭粉紅櫻花主題小7新亮相　還能租借OPEN將可愛造型腳踏車

【廣編】集保結算所30週年成績斐然　專注本業也關懷社會

小S女兒許曦文再度拍攝時尚大片，高級厭世臉穿上華麗黑白服裝好有氣勢

年節禮盒怎麼挑？顏色設計首挑喜氣「紅、金」　網再推：洋酒禮盒更顯大氣

跨年倒數！4大超商人力貨量全升級　信義區首賣烤香腸、「5門市」拆門備戰

台北世界新車大展賞車攻略！　AR麻豆搭真人秀ŠKODA新車

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

潔西卡艾芭的5分鐘幾何眼線妝

【廣編】ATT瘋跨年！免費桂格5X陪你一起嗨

房屋買賣糾紛三大地雷別踩！　看屋買屋自保關鍵揭秘

超對味！火鍋聚餐秘密武器　海尼根鮮封生啤清爽口感神搭配

日月潭粉紅櫻花主題小7新亮相　還能租借OPEN將可愛造型腳踏車

【廣編】集保結算所30週年成績斐然　專注本業也關懷社會

小S女兒許曦文再度拍攝時尚大片，高級厭世臉穿上華麗黑白服裝好有氣勢

年節禮盒怎麼挑？顏色設計首挑喜氣「紅、金」　網再推：洋酒禮盒更顯大氣

跨年倒數！4大超商人力貨量全升級　信義區首賣烤香腸、「5門市」拆門備戰

台北世界新車大展賞車攻略！　AR麻豆搭真人秀ŠKODA新車

民進黨強過《反滲透法》！苦苓舉「12個擔心」曝原因：這是「誘鉺」

車銀優一親...女主持喊「長大了」！對視申世景獲MBC演技大賞CP獎

「是不是你把罐罐吃掉的？」狗狗學人愛說教　腳搭肩柔情勸導

李㼈拍《親戚不計較》爆紅卻淡出！　「外面可以找3個」吐娛樂圈內幕

元元遭母怒嗆「讀書沒有用」！　「3個小孩只有我沒上大學」媽：錢能省則省

陳昇連莊26年開唱...「後台備電鑽按摩槍」！嗨唱5小時不停歇

姊戴的不是墨鏡…是氣場！辣個全宇宙最適合戴墨鏡的狗

教保高手齊聚嘉藥　比創意秀巧思

台南東區33位里長聯合舉辦「元旦升旗典禮」　洪秀柱喊出「護憲保台三部曲」

院子養魚莫名消失　高雄女氣炸調監視器…揪出「白色小偷」：X的吃很爽！

消費熱門新聞

顧屁屁神器爆買潮　驚傳網友破解

小S女兒許曦文再度拍攝時尚大片

UNIQLO厚T新系列　潮玩穿搭時尚

2019十大熱門髮型關鍵字推薦

全台跨年唯一雙現場在台中

買屋自保關鍵！　履約保證、價金信託

電動車夯！光陽靠它架構優化

290坪全聯美式賣場中和新開幕

沈玉琳狂推「把妹神器」金高58

小7鼠年集點加購迪士尼周邊萌翻

人力貨量升級！4大超商備戰跨年夜

軒尼詩V.S.O.P化身「時空膠囊」！

百顆小華堡免費送！漢堡王高雄店要開張了

「韓系證件照」妝髮+修圖6百元

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

電視播韓國瑜！小三生「嗨吐8字」長輩結屎臉

更多

最夯影音

更多
蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面