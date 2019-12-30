潔西卡艾芭的5分鐘幾何眼線妝

作為從10幾歲起就身處在聚光燈下長大的演員，潔西卡艾芭 Jessica Alba 熟知鏡頭前的生活；從電影片廠到平面照片拍攝，被人們透過鏡頭觀察的生活，讓她從中學到這行的秘訣和技巧，進而促使她在 2015 年創立自己的「潔淨」美容品牌—Honest Beauty。這位女星白天是素顏裸妝大師，經常與她的 1690 萬 Instagram 忠實追蹤粉絲（數量還在增加中）分享化妝秘訣；而她晚上的魅力妝容，則更具戲劇性。

在她位於洛杉磯的家中，看這位美妝迷怎麼用不到5分鐘就完成了她的眼妝， Jessica Alba 影片中還透露了她從業 20 多年學到的內行美妝技巧。像是這位 38 歲的美女在用眼線液之前，會先將眼影分層處理，她解釋：「每當我要在眼睛上畫較粗的眼線時，我喜歡先用斜角刷，刷上帶有金屬光澤的眼影或其他顏色，這樣當你使用筆尖精細的眼線液時，就能順著已經畫好的眼影，知道下筆的位置。」

但是，不只眼影和眼線能讓戲劇性的妝容看起來很「潮」，也要把眼睛框好。她補充：「幾何眼妝，需要一對強勁的眉毛，才能平衡整張臉。皮膚要看起來乾淨細緻，才能讓你的眼妝跳出來。我很喜歡用帶有一點雲母的古銅粉，微微地閃爍能讓臉妝更清晰，但不會誇張到讓你看起來像一顆反光燈球。」那最後的畫龍點睛呢？「疊好幾層睫毛膏！我甚至會鼓勵你試試讓睫毛膏在睫毛有一點結塊，這樣就更有戲劇性的六零年代時尚氛圍了。」

想要擁有潔西卡·艾芭 Jessica Alba 的幾何眼妝和她的私人完妝秘訣，點擊播放，觀看這位女演員是如何在五分鐘內完成她的派對妝容。

潔西卡·艾芭 Jessica Alba彩妝重點

1. 「先用淺色眼影粉打底，用一支蓬鬆的刷子，用畫圓的動作將邊緣融合在一起，要搞砸很難。」

2. 「畫眼線前先用淺色個眼影膏把輪廓描出來，把乾的眼影弄濕當眼線液用，比較不會失誤。」

3. 「畫完眼線，用棉花棒修一下尾端，讓線條更乾淨、漂亮。」

4. 「兩邊永遠都不一樣，真的很難把左右兩邊畫對稱。假如真得要修正眼線，把棉花棒沾取一點卸妝水就能讓搞定。」

5. 「選擇很細的眼線液筆，想畫細畫粗都很容易。」

6. 「眉毛顏色選擇比顏色較淺的，從中間開始帶到尾端拉長一點。」

7. 「睫毛膏是最後一項產品，可以讓整體妝容立刻變成等級 10。」

影片中的產品清單：

Honest Beauty - Everything Cream Foundation - Camel

Honest Beauty - Get It Together Eyeshadow Palette - Matte Plum

IT Cosmetics - Heavenly Luxe Dual Airbrush Concealer - Brush #2

Dior - Diorshow Liquid Mono Limited Edition - 070 Steel

Dior - Dior Backstage Double-ended Brow Brush - No 25

Honest Beauty - Get It Together Eyeshadow Palette - Chromed Petal

Muji - Thin Cotton Buds

Honest Beauty - Liquid Eyeliner - Black

Rodial - Microblade Effect Eyebrow Pencil - Ash Brown

IT Cosmetics - Heavenly Luxe French Boutique Blush Brush #4

Honest Beauty - Luminizing Glow Powder - Dusk Reflection

Youngblood - Lip Liner Pencil - Pout and Beige Nude

Honest Beauty - Liquid Lipstick - Off Duty

Surratt - Relevée Lash Curler

Honest Beauty - Extreme Length Mascara + Lash Primer

※BY VOUGE, YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）



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