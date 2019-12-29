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台北世界新車大展賞車攻略！　AR麻豆搭真人秀ŠKODA新車

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▲台北世界新車大展正式登場，ŠKODA打造酷炫又貼心的展區，結合AR虛擬人偶和真人秀出新車，還設有車主專屬休息區。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者鍾欣妍／採訪報導

找來長腿辣模和AR虛擬人偶在台上合體跳舞，ŠKODA在台北世界新車大展，大玩酷炫科技，秀出旗下全新車款，包含新世代掀背車Scala、改款新車Superb、Karoq性能版Sportline，以及WRC傳奇Fabia R5空運都紛紛亮相。

▲▼2020世界新車大展,ŠKODA,AR虛擬人偶,SCALA,SUPERB,KAROQ SPORTLINE,FABIA R5,SUV KODIAQ。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ŠKODA在台北世界新車大展，結合AR虛擬人偶和真人模特兒共同展演新車。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2020世界新車大展,ŠKODA,AR虛擬人偶,SCALA,SUPERB,KAROQ SPORTLINE,FABIA R5,SUV KODIAQ。（圖／記者姜國輝攝）

而Scala首度現身台灣，搭載全新MQB底盤，擁有2649mm長軸距和73mm的膝部空間，堪稱媲美Octavia，行李廂置物空間則高達467L，讓整體車室空間變得更寬敞。 

▲▼2020世界新車大展,ŠKODA,AR虛擬人偶,SCALA,SUPERB,KAROQ SPORTLINE,FABIA R5,SUV KODIAQ。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼正統歐洲掀背車Scala現身，搭載全新MQB底盤。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2020世界新車大展,ŠKODA,AR虛擬人偶,SCALA,SUPERB,KAROQ SPORTLINE,FABIA R5,SUV KODIAQ。（圖／記者姜國輝攝）

身為ŠKODA旗艦車款的超級房車Superb也改款亮相，在外觀主要變化是車頭水箱罩更立體，加入更多LED燈組，車尾用 ŠKODA英文字母取代原本的Logo，預計2020年第二季推出，以1.5 TSI和2.0 TSI兩款動力引擎為主。 

▲▼2020世界新車大展,ŠKODA,AR虛擬人偶,SCALA,SUPERB,KAROQ SPORTLINE,FABIA R5,SUV KODIAQ。（圖／記者姜國輝攝）

▲超級房車Superb改款亮相，預計2020年第二季推出。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2020世界新車大展,ŠKODA,AR虛擬人偶,SCALA,SUPERB,KAROQ SPORTLINE,FABIA R5,SUV KODIAQ。（圖／記者姜國輝攝）

▲Karoq Sportline比現行的Karoq在外型和性能上都有所提升。（圖／記者姜國輝攝）

至於標榜性能的Karoq Sportline，有運動化外觀內裝，搭配190 匹最大馬力的2.0 TSI引擎，還有7速DSG變速箱，靜止加速到時速100公里，只需要花7秒時間，極速則達到211公里。 

▲▼2020世界新車大展,ŠKODA,AR虛擬人偶,SCALA,SUPERB,KAROQ SPORTLINE,FABIA R5,SUV KODIAQ。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼蟬聯五屆WRC傳奇賽車Fabia R5，首度空運來台展示。（圖／記者姜國輝攝、ŠKODA提供）

▲▼ 。（圖／ŠKODA提供）

蟬聯五屆WRC傳奇賽車首度跨海站台，汽車達人Andy老爹也跟車迷喊話：「如果你有來2020的台北車展的現場，你一定要到一樓ŠKODA的展區，他們有非常多的車款，包括我後面這一部Fabia R5。」另外，七人座SUV Kodiaq後保桿和車尾門幾乎切齊，打造緊實動感線條，雖然是5+2人座，還是可以享受舒適的乘坐空間。

▲▼2020世界新車大展,ŠKODA,AR虛擬人偶,SCALA,SUPERB,KAROQ SPORTLINE,FABIA R5,SUV KODIAQ。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ŠKODA貼心在展區設有車主專屬休息區，提供飲料和點心。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2020世界新車大展,ŠKODA,AR虛擬人偶,SCALA,SUPERB,KAROQ SPORTLINE,FABIA R5,SUV KODIAQ。（圖／記者姜國輝攝）

不過走進ŠKODA展區還有一大亮點，貼心規劃車主專屬休息區，逛展之餘還可以坐下來，享受飲料和點心，這次全車系齊聚一堂，共同呈現ŠKODA「聰明的就懂」品牌精神。

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