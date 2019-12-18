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2020TOYOTA世界新車大展　黃金陣容首度曝光

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▲2020TOYOTA世界新車大展，黃金陣容首度曝光。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲2020TOYOTA世界新車大展　黃金陣容首度曝光。（圖／TOYOTA提供）

▲世界新車大展即將來臨，邀請凱渥知名Model來打造黃金陣容。（圖／TOYOTA提供）

記者黃稜涵／採訪報導

世界新車大展即將來臨，TOYOTA以「MOBILITY FOR ALL」為主題，將展區規劃成未來城市，邀請凱渥知名Model來打造黃金陣容，為了回饋消費者的支持，特別推出TOYOTA車模專屬手機桌布，開放於Facebook粉絲團供網友下載，如果貼文按讚次數達成設定目標，還會加碼推出車展專屬六人PC版精美桌布。

▲TOYOTA影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼TOYOTA車輛部陳昱美室長表示，為了回饋消費者的支持，特別推出TOYOTA車模專屬手機桌布。（圖／記者楊詩益攝）

▲TOYOTA影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

TOYOTA車輛部陳昱美室長表示，本屆車展TOYOTA邀請到六位凱渥知名的模特兒擔綱演出，包含第五屆凱渥夢幻之星第一名的張敏紅，以及第九屆凱渥夢幻之星第一名的曲高慶等等，另外貼文的按讚數如果累積超過三千的話，還會再加碼推出六人合體版的桌布，歡迎網友共襄盛舉。

▲2020TOYOTA世界新車大展　黃金陣容首度曝光。（圖／TOYOTA提供）

▲眾多女神化身TOYOTA一日店長，就是要嗨爆TOYOTA主題日。（圖／TOYOTA提供）

現場除了有凱渥Model，還有各個女神化身TOYOTA一日店長，就是要嗨爆TOYOTA主題日，包括活力女神熊熊、甜心女神小豬、動感女神峮峮、國民女友咪妃，以及由網友票選出的三次元武林萌主喬喬兒，女神們將近距離帶著消費者體驗展區，不能錯過的還有超吸睛的網美打卡點「舉牌小人互動體驗區」。

▲2020TOYOTA世界新車大展　黃金陣容首度曝光。（圖／TOYOTA提供）

▲TOYOTA跨界與知名藝術創作家舉牌小人合作，打造超吸睛的網美打卡點。（圖／TOYOTA提供）

為了讓消費者能感受「MOBILITY FOR ALL」的展區概念，TOYOTA特別邀請到以「UPUP 舉牌小人」聞名，被國際平面設計雜誌 Idn 評選為前50名最受喜愛設計師的「李翰」進行跨界合作，創造「PLAY THE FUTURE！」Corner，玩出未來科技的新里程碑，將全新概念車款，包括TOYOTA e-Palette、TOYOTA e-Trans、TOYOTA e-Care融入其中。

▲TOYOTA影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲趕快把記憶卡準備好到TOYOTA展區，和女神們來場約會吧。（圖／記者楊詩益攝）

陳昱美室長提到，邀請到知名設計師李翰跨界來合作，打造TOYOTA車展專屬的網美打卡區，希望可以帶給消費者更多元的觀展體驗，TOYOTA世界新車大展跨界黃金陣容曝光，不僅有凱渥知名Model、車模專屬手機桌布、人氣女神一日店長還有網美打卡點，好看好玩又好拍，趕快把記憶卡準備好到TOYOTA展區，和女神們來場約會吧。

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