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跨年後繼續High！生命潛能獻「最神聖的新年祝福」就在北投

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圖、文／生命潛能出版社提供

迎接天使帶來新年美好祝福

享受新人類嘉年華高頻能量

▲生命潛能國際機構將於2020年初舉辦嘉年華盛會。（圖／生命潛能出版社提供）

▲大天使神諭占卜卡典藏版，限量333套。（圖／生命潛能出版社提供）

請繼續往下閱讀...

經歷聖誕節到跨年的狂歡氣氛，歲末年終此刻最適合感謝自己，生命潛能國際機構為我們帶來一場神聖又歡樂的嘉年華盛會，許下新年願望，你最不能錯過這場嘉年華盛會滿滿的高頻祝福能量，錯過還要再等一年哦！

▲生命潛能國際機構將於2020年初舉辦嘉年華盛會。（圖／生命潛能出版社提供）

▲大天使神諭占卜卡典藏版，可佈置成個人聖壇、方便攜帶。（圖／生命潛能出版社提供）

在這充滿祝福與喜樂的三天，主辦單位透過淨化空間提昇整體能量，在會場佈置聖壇，來到現場的朋友可以撰寫祝福小卡，活動後將會進行儀式顯化每份小卡的祈福與願望。

▲生命潛能國際機構將於2020年初舉辦嘉年華盛會。（圖／生命潛能出版社提供）

▲新人類嘉年華活動場地，北投久號。（圖／生命潛能出版社提供）

今年的活動場地選在北投久號，此處是北投最大的文教創藝基地，常舉辦多元學習課程、藝術設計展演，前身為正大集團紡織廠房所在地，近年已成為北投最知名的新創空間，是許多藝文愛好者喜愛的地方。北投久號位於捷運唭哩岸站R20附近，2號出口出站，往淡水方向延西安路順接北投路一段直行，步行約6分鐘。

▲生命潛能國際機構將於2020年初舉辦嘉年華盛會。（圖／生命潛能出版社提供）

▲天馬形藝－嘉年華入口意象天使翅膀設計。（圖／生命潛能出版社提供）

今年特別請專業雷射雕刻-天馬形藝為我們打造嘉年華的入口意象，有著天使翅膀的溫暖打卡拍照區，喜愛天使與拍照的帥哥美女們，絕不能錯過這個獨一無二的雷雕作品帶來的超能量。

▲生命潛能國際機構將於2020年初舉辦嘉年華盛會。（圖／生命潛能出版社提供）

▲飾我右－專業靈魂飾品設計。（圖／生命潛能出版社提供）

新年新希望，最美麗的願望來到嘉年華現場一次完成。飾我右將為所有來到現場的朋友，量身打造最符合你獨一無二的靈魂飾品，絕對是送給自己最棒的新年禮物。

▲生命潛能國際機構將於2020年初舉辦嘉年華盛會。（圖／生命潛能出版社提供）

▲靈魂印象繪畫－繪製帶有個人印記的獨角獸。（圖／生命潛能出版社提供）

繪師瑪麗以直覺式繪畫為媒介，分享靜心、繪畫與自我覺察。只要二十分鐘，便能畫出當下最適合陪伴你的獨角獸插畫，並且為你解讀它帶來的訊息，來繪製一幅獨角獸伴你渡過2020每個重要時刻吧！

▲生命潛能國際機構將於2020年初舉辦嘉年華盛會。（圖／生命潛能出版社提供）

▲牧MÚ系列能量產品－圖左：花精草靈能量露，圖右：玫瑰全息飽和露。（圖／生命潛能出版社提供）

特色能量商品攤商：各式取材天然高能量商品，陪伴您渡過每個需要支持的時刻。適合各種年齡來體驗與使用，享受一次完整的身心靈呵護全餐，就在新人類嘉年華。

▲生命潛能國際機構將於2020年初舉辦嘉年華盛會。（圖／生命潛能出版社提供）

▲牌卡占卜區，由三位知名占卜師為大家提供身心靈諮詢。（圖／生命潛能出版社提供）

嘉年華請來三位知名牌卡占卜師為你占卜新的一年的運勢，也為所有的朋友精心策劃了九場豐富多元的公益講座：從身心靈的不同角度帶給大家最新的訊息和思維。現場還有身心靈暢銷書籍與各式神諭占卜卡，最適合喜歡閱讀與牌卡的你來這裡度過美好的週末，讓你的身心靈在一年之初充電滿滿，吃飽喝足！

▲生命潛能國際機構將於2020年初舉辦嘉年華盛會。（圖／生命潛能出版社提供）

▲公益講座，精心安排九場正向高頻能量的免費講座。（圖／生命潛能出版社提供）

日期：2020年1月3日～1月5日

地點：北投久號

地址：112台北市北投區北投路一段9號

時間：每日10:00-18:00

入場方式：需購買入場券NT$300，可於活動現場全額折抵

活動詳情：https://www.tgblife.com.tw/pages/2020-new-human-festival

我要買票：https://www.tgblife.com.tw/products/2020-festival-ticket

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