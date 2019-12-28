索取讓人臉紅心跳的猛男美女宜蘭消防年曆　數量有限！手腳要快

▲▼2020宜蘭消防年曆發表會，猛男美女曬肌肌超吸睛！索取讓你眾臉紅心跳的宜蘭消防年曆手腳要快。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2020宜蘭消防宣導年曆於28日下午舉行發表記者會，猛男美女大秀肌肌超吸睛，民眾如欲索取，可以參加2020年元旦上午6時30分在宜蘭運動公園舉辦之元旦升旗典禮，另外消防局在2020年1月12日上午9時30分，於羅東文化工場舉辦119擴大防火宣導活動時，還會再加碼發送，相關訊息可上「宜蘭縣政府」、「宜蘭縣政府消防局」網站及臉書粉絲專頁掌握活動詳情。

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宜縣府28日特別舉辦2020宜蘭消防宣導年曆發表記者會，參與入鏡拍攝年曆的4名身材健美體格壯碩的男消防猛男，及1名巾幗不讓鬚眉的消防美女是大秀肌肉，重現月曆拍攝場景，讓不少在場女性民眾臉紅心跳。

年曆發行會中，宜蘭縣長林姿妙除了換上消防制服與猛男大跳鯊魚舞炒熱現場氣氛外，並親自發送300份年曆，傳遞消防人員正向、健康形象，讓社會大眾對消防員有更多認識與信任，希望透過年曆發送，有效傳達火災預防、災害搶救、緊急救護等消防3大任務及義消招募，以不同主題吸引民眾，讓災害防救觀念與生活連結以達到宣導目的。

由於消防形象年曆為宜縣府宣導品，僅供宣導活動免費發送並不對外販售，民眾如欲索取，可以參加2020年元旦上午6時30分在宜蘭運動公園舉辦之元旦升旗典禮，另外消防局在2020年1月12日上午9時30分，於羅東文化工場舉辦119擴大防火宣導活動時，還會再加碼發送，相關訊息可上「宜蘭縣政府」、「宜蘭縣政府消防局」網站及臉書粉絲專頁掌握活動詳情。

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