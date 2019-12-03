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電動滑板車突失靈！34歲男「頭著地重摔」...地留一攤血身亡

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▲電動滑板車突失靈！34歲男「頭著地重摔」...地留一攤血身亡。（圖／翻攝網路、星島日報）

▲34歲男騎乘滑板車摔倒死亡。（圖／翻攝網路、星島日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港一名34歲的游姓男子日前與2名男同事相約夜遊，在昨（2）日晚間8點左右騎著電動車，準備從馬鞍山欣安邨前往大埔。不料，在行進的過程中，電動車突然失靈，游男當場重摔至地，且頭破血流，最後送醫急救仍不幸身亡。

綜合港媒報導，游男是一名工地工人，事發當天，他與另外2名同事各自乘著電動滑板車，從馬鞍山欣安邨出發，往大埔方向遊車河。隨後，帶頭的他所乘的電動車突然失靈，下秒連人帶車地翻跌落地。

隨後，另外2名友人發現游男倒臥地上，且頭部大量流血還昏迷，嚇得趕緊報警。圍觀的群眾有在一旁打氣，「醒呀，醒呀，救護車正趕來了呀。」過了一會兒，警方及救護員到場，將游男送往醫院搶救，並將該案列為交通意外處理。

據悉，游男是首次騎乘電動滑滿車，而當時因為沒戴安全帽，頭部又正好撞到地板，當場濺血，手腳還有多處擦傷，送醫急救後仍不治身亡。游男的家人接到通知後，立刻趕往醫院，得知噩耗後悲痛不已，情緒相當激動。

事後，2名友人在接受警方詢問時表示，由於游男當時騎在前面，所以沒有看到他出事的經過，不知道整件事發原因。據悉，目前警方正在做進一步調查，釐清事情真相。

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