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韓國瑜指新潮流架空蔡英文　卓榮泰：不恥韓詆毀民進黨

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▲民進黨黨主席卓榮泰28日為桃園立委候選人鄭寶清輔選時，奉勸韓國瑜要選的是「一個腦袋不是兩個膝蓋」。（圖／記者沈繼昌攝）

▲民進黨黨主席卓榮泰28日為桃園立委候選人鄭寶清輔選時，奉勸韓國瑜要選的是「一個腦袋不是兩個膝蓋」。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜在電視政見會上指稱新潮流派系架空蔡英文總統，民進黨主席卓榮泰28日在桃園輔選時強調，民進黨不會有人要去架空民選總統，自己也不容許謾罵、架空人民選出來的總統，韓市長詆毀一個從台灣本土產生的政黨，令人不恥！卓榮泰也痛批韓市長不應該用輕蔑態度來看民進黨。

卓榮泰28日在桃園市為第四選區立委候選人鄭寶清大樹林競選總部成立大會時站台輔選，卓榮泰會後受訪指出，很期待總統電視政見會三名候選人對未來治國方向給人民很清楚輪廓與藍圖，但若只是一個演講或作文比賽「誰都會」，不需要透過公共資源來作文比賽，若只是批判，國人看到政見發表會都蠻失望的。

卓榮泰認為，站在黨主席立場，很清楚黨的生態與黨的過去現在與未來，韓國瑜說「現在完全不存在」，他向韓喊話「你錯了，不應該用輕蔑態度來看民進黨，如果願意檢討看看國民黨提出不分區名單時候，自己有無道德勇氣，韓的副總統候選人張善政都比韓勇敢，韓什麼都沒有，還敢批判民進黨？」

▲民進黨黨主席卓榮泰暗批韓國瑜，應該要維持一個總統候選人應有的格調才對。（圖／記者沈繼昌攝）

▲民進黨黨主席卓榮泰暗批韓國瑜，應該要維持一個總統候選人應有的格調才對。（圖／記者沈繼昌攝）

卓榮泰表示，他為人正正當當、實實在在，絕不走旁門左道，黨不會有人要去架空民選總統，他也不容許謾罵、架空人民選出來的總統，韓市長自己已放棄市政，也贏不了這場選舉，卻詆毀一個台灣本土產生的政黨，他相當不恥，韓要維持總統高度請他停止。

媒體提問韓國瑜提出派系問題有何目的？是否拉攏柯文哲那邊的選票？卓榮泰回應，韓國瑜是轉移整個選戰焦點，因韓提不出任何人民相信的政策，過去市長選舉的政策幾乎都落空，所以必須轉換戰場，他國政團隊也提出看不到未來希望的政策，所以才轉移話題，韓想用他的口才、辯才一次再一時蒙蔽人民眼睛，他奉告韓市長選的是「一個腦袋不是兩個膝蓋」，請韓節制自己在媒體上的表現，要維持住一個總統候選人應有的格調才對。

►「即日起，我退出老化黨。」

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