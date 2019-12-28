花7年重生動物園找回兒時回憶　林智堅哽咽：內心還是那個小男孩

▲新竹市立動物園有著林智堅小時候的回億。（圖／新竹市府提供）

實習記者謝汶穎／綜合報導

新竹市立動物園在28日重新開幕，有著83年歷史是台灣最古老的動物園，經過2年半大規模的翻修後，重新展現在大眾的眼前。新竹市長林智堅說，動物園已經80幾歲了，陪伴新竹人度過無數的日子，有歡樂的時光，也有蕭條的時候，當他還是小男孩時，那里存有最珍貴的記憶。

綜合媒體報導，新竹市立動物園在今日開幕上，播放林智堅親自錄製旁白的影片「給動物園的一封信」，訴說他多年來打造動物園的心路歷程。林智堅也哽咽的表示，這是他7年以來的夢想，動物園是他還是個小男孩時的美好回憶，「當年的小男孩長大了，但內心依然是那個小男孩」，並感謝身邊所有人的協助，來完成當初這個男孩的夢想。

▲蔡英文出席新竹市立動物園開幕儀式。（圖／新竹市府提供）

林智堅說，現在那個小男孩長大了，為了找回兒時記億，開始改造動物園。2012年當他還是議員時，發起了「動物園復興運動」，長期經營動物狂想市集，並在2014年當選新竹市市長，朝復興動物園的計劃又更進一步。

新竹市立動物園「Reborn」花了15個月的時間，發想、規畫出動物園再生計劃，在2017年6月開始進入施工階段，經過2年半的時間，重新呈現到大眾的眼前。改建後的動物園，對動物更加友善，拆除水泥、金屬圍牆後，也讓民眾和動物更加貼近。

新竹市立動物園改造後，保留新竹人充滿回憶的大象門、噴水池以及老樹，讓人可以在進入動物園後，能感受到像當年一樣熟悉。林智堅表示，當年的男孩已經長大了，並感謝身邊所有幫助他的人，來完成當初這個男孩的夢想。