　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸通過《台灣同胞投資保護法》修法　企業管理自主權不受干涉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安,兩會維安,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京人民大會。（圖／記者曾俊豪攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸十三屆全國人大常委會28日表決通過修改後的《台灣同胞投資保護法》，以與外商投資法相銜接，並將於2020年1月1日實施，修改內容包括台胞投資企業實行審批、備案的規定等，未來台胞投資，可以舉辦全部或者部分由台灣同胞投資者投資的企業。

根據《中新社》，主要作出的修改包括：

刪去第八條、第十四條關於舉辦台灣同胞投資企業實行審批、備案的規定，並相應將第九條改為第八條，修改為：「台灣同胞投資企業依法進行經營管理活動，其經營管理的自主權不受干涉。」

調整第七條第一款關於台灣同胞投資方式的規定，不再按照舉辦合資經營企業、合作經營企業和全部資本由台灣同胞投資者投資的企業來劃分台灣同胞投資方式，將該款修改為：「台灣同胞投資，可以舉辦全部或者部分由台灣同胞投資者投資的企業（以下簡稱台灣同胞投資企業），也可以採用法律、行政法規或者國務院規定的其他投資形式。」

此前大陸商務部部長鐘山曾表示，為確保台灣同胞投資同步享受到制度改革紅利，更好地鼓勵和促進台灣同胞投資，做好法律之間的銜接，有必要根據外商投資法的原則和精神，對台灣同胞投資保護法的有關規定作相應修改。

《中華人民共和國台灣同胞投資保護法》於1994年3月5日由大陸第八屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過，自公佈之日起施行。根據2016年9月3日大陸第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議《關於修改〈中華人民共和國外資企業法〉等四部法律的決定》修正。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
受虐女子得來速點餐「眼神+嘴型」求救　麥當勞店員秒懂報警
82歲阿嬤飛日本完成心願卻被嗆「慰安婦」　蔡阿嘎回4字電爆酸
鋼鐵「H」夾克韓粉搶翻！韓國瑜親自拍賣編號「2020」80萬
高雄愛河1女落水！民眾見異物漂水面近看嚇傻..急救無生命跡象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女方反對結婚！　男拿菜刀「家外埋伏」當街砍死21歲女友、媽媽

陸通過《台灣同胞投資保護法》修法　企業管理自主權不受干涉

綠帽新郎報復！　婚宴大螢幕播「新娘床戰姐夫」影片：我讓你賤一輩子

快訊／大陸十三屆全國人大三次會議2020年3月5日在京召開　將審民法草案

他表演正港「蜻蜓點水」爆紅　習武20年還曾演過電影

華聞快遞／廣東擬投資4392萬元儲備豬肉1.2萬噸

看準自貿試驗區潛力　今年52間台資企業轉戰雲南

宋楚瑜自首「我見習近平」涉反滲透法？陸委會：非常可惜

中國男足薪水列「全球第6高」…排名卻僅76！　足協祭「限薪令」改歪風

台生怕「拿陸獎學金」涉反滲透法　陸委會：不會有任何法律問題

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

女方反對結婚！　男拿菜刀「家外埋伏」當街砍死21歲女友、媽媽

陸通過《台灣同胞投資保護法》修法　企業管理自主權不受干涉

綠帽新郎報復！　婚宴大螢幕播「新娘床戰姐夫」影片：我讓你賤一輩子

快訊／大陸十三屆全國人大三次會議2020年3月5日在京召開　將審民法草案

他表演正港「蜻蜓點水」爆紅　習武20年還曾演過電影

華聞快遞／廣東擬投資4392萬元儲備豬肉1.2萬噸

看準自貿試驗區潛力　今年52間台資企業轉戰雲南

宋楚瑜自首「我見習近平」涉反滲透法？陸委會：非常可惜

中國男足薪水列「全球第6高」…排名卻僅76！　足協祭「限薪令」改歪風

台生怕「拿陸獎學金」涉反滲透法　陸委會：不會有任何法律問題

老翁溺水12分鐘送醫不治　泳池副理救生員3人過失致死判刑

網傳南迴草埔隧道通車後再封閉　警察怒了：假消息啦！

到台東輔選劉櫂豪　賴清德：反滲透法不影響言論自由

快訊／她開著休旅車過彎突然失控！撞路邊機車跟賓士後翻覆

林務局聯合甄試森林護管員 　台東處7個族群13名考生爭奪3個名額

台東縣消防局添購最新救災裝備到　救援能力大躍進

女童進社區借傘　保全上下都摸還噁喊「你的妹妹有沒有長毛」

快訊／酸洪慈庸「忙著結婚生小孩」　郭台銘致歉：嘴快無貶意

元旦迎曙光！全台三地戰機衝場　F-16「大雁隊形」飛越太平洋

烏克蘭二度採購反坦克導彈抗俄　美國防授權法提供3億援助

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

大陸熱門新聞

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

男子墜樓砸死2女學生！父親軟腳被抬去認屍

國二男身穿校服21F墜下　當場變形慘死

跳針要他向狗鞠躬道歉　結局逆轉

宋楚瑜見習近平涉反滲透法？陸委會：非常可惜

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

中國6小六女童用處女膜性侵校長？

公主抱失敗！女友3肋骨慘摔斷　他慘變前任

跳樓男砸死2少女…無家屬認領遺體

下課坐座位聊天！12歲男被踢下體忍3天「黑腫流血」

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

7歲童腿疼家長以為生長痛！2月後卻截肢了

乖巧女兒遭跳樓者砸死！父看遺體悲慟「站不起」

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

更多熱門

相關新聞

陸商務部長：大陸吸收外資世界第二

陸商務部長：大陸吸收外資世界第二

大陸商務部部長鐘山29日表示，大陸吸收外資規模不斷擴大，2018年吸收外資是1383億美元，居全球第二名，「外資企業貢獻了近20%的稅收，在激發創新活力、帶動產業升級等方面發揮了重要作用。」

台商投資　國台辦：首先適用台胞投保法

台商投資　國台辦：首先適用台胞投保法

外商投資法將改善中國投資環境

外商投資法將改善中國投資環境

中美貿易談判在重要問題取得實質進展

中美貿易談判在重要問題取得實質進展

陸商務部採「三大策略」促經濟

陸商務部採「三大策略」促經濟

關鍵字：

台灣同胞投資保護法鐘山

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面