買早餐被喊「帥哥」...秒燦笑領餐！闆娘一句話他心碎滿地：我只是帥得不明顯

▲原PO到早餐店買早餐，老闆娘喊了句，「帥哥！你的早餐好了」，但接下來的對話，讓原PO玻璃心碎。（示意圖／記者黃靖惠攝）

記者陳韻如／綜合報導

許多早餐店老闆娘經常會嘴甜稱呼客人「帥哥」或是「美女」，但一名網友卻因此糗到崩潰。原PO在臉書發文抱怨，去買早餐時聽到老闆娘喊了聲，「帥哥！你的早餐好了」，而他下意識的回應，「多少錢？」沒想到，老闆娘接下來的回應，讓他瞬間無語。不少網友見狀後，紛紛笑翻，留言，「幫QQ」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己去買早餐，而等了一下後，聽見老闆娘開口喊了，「帥哥！你的早餐好了！」原PO一聽立刻詢問，「多少錢？」但沒想到，這時老闆娘竟回她，「你等一下！我是叫你後面那一位！」

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老闆娘的話一出，讓原PO當場玻璃心碎滿地，「帥是一個字，卻與我絕緣...」，事後更崩潰直呼，「我只是帥得不明顯」。

這篇文章一曝光，讓不少網友笑翻，紛紛留言，「玻璃心...瞬間掉滿地」、「看開點習慣就好了」、「哈哈哈哈哈哈～這種會錯意的港覺不是很好」，不過也有人安慰原PO，「老闆每個都叫帥哥，別玻璃！」、「統稱啦！」

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