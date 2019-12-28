圖／一張圖看新潮流包圍蔡英文　韓國瑜：只有金權鬥爭忘記人民辛苦

▲韓國瑜痛批新潮流已控制民進黨。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜27日在政見會中，痛批民進黨新潮流像癌細胞一樣控制整個民進黨、架空總統蔡英文，他更舉出一張「新潮流的百官圖」手板，一一列出新潮流派系人馬，砲轟他們不僅藉著民進黨控制了中華民國，整個新潮流派系，眼中只有金錢、權力跟鬥爭，「他們在耍政治，他們忘記了，台灣人民過的多辛苦。」

韓國瑜發言時點出中華民國的四大危機，其中最嚴重的就是總統被架空、民進黨被架空，並直指是被民進黨最大的派系新潮流架空，「新潮流像癌細胞，整個控制了民進黨，新潮流在民進黨裡面借雞生蛋，借民進黨這個雞，生新潮流自己的蛋，完全控制了全國所有重大資源。」

▲第3場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

韓國瑜痛批，蔡英文被架空，白天當總統，晚上則是新潮流當總統，且幕後最大影響力的就是邱義仁先生，接著拿出一張「新潮流的百官圖」手板，一一列出新潮流派系人馬，「族繁不及備載！從邱義仁、蔡其昌、賴清德、陳菊、許銘春、黃偉哲、王國材、陳美伶、范巽綠，太多、太多了。」

韓國瑜強調，新潮流在派系裡控制了整個民進黨，藉著民進黨控制了中華民國，這個新潮流派系，眼中只有金錢、權力跟鬥爭，他們在耍政治，他們忘記了，台灣人民過的多辛苦。

韓國瑜也批評蔡英文，「妳就像布袋戲一樣，在上面當總統，但新潮流的手把妳控制住」，民進黨不把人民放在心中，而是在手心上玩弄權力、想辦法貪污腐敗玩政治，已遠離人民期待，接著並引用蔡英文當年自己貼文中的話批評，「這個政府是萬惡的政府，就像妳臉書說的，無良的政府應該下台，就像黑心食品一樣必須下架。」

韓國瑜呼籲蔡英文，「妳要告訴全國民眾，妳如何不被架空？妳如何不被派系控制？妳如何清理民進黨？妳如何讓不良人可以下台，離開民進黨？」、「否則，誠如妳說的，無能的政府，像黑心食品，必須下台。」

其他人也看了這些...

►蔡韓宋第三度交鋒 宋楚瑜身穿藍色博士服亮相

►韓國瑜點出台灣四大危機 「到了晚上新潮流當總統」

►韓國瑜自稱「百年難得一見政治奇才」 嗆跟新潮流邱義仁直球對決

更多熱門新聞...

►蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633

►蔡英文：韓國瑜除了罵我 口中既沒政見也沒具體方法

►再轟反滲透法 宋楚瑜自首APEC見習近平、指蔡英文「教唆犯」

►超越藍綠，就靠她了